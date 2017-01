Bunker, Waffen, Fluchtimmobilien So bereiten sich Superreiche auf das Ende der Welt vor

Zur Großbildansicht AP Raketenstart im Dunkeln: Die Bedrohungen sind vielfältig - Superreiche wappnen sich dagegen, so gut sie können

11





Ist der Kollaps der Weltordnung erst einmal da, dann kann es verdammt schwierig werden, an Kontaktlinsen oder gar eine neue Brille zu kommen. Steve Huffman weiß das. Es ist der Grund, aus dem er sich im November vergangenen Jahres eigens einer Augenoperation unterzog, um seine Kurzsichtigkeit loszuwerden. "Ohne Sehhilfe", das vertraute Huffman einem Reporter des US-Magazins "New Yorker" an, "bin ich am Arsch."

Steve Huffman ist 33 und Mitgründer sowie CEO der US-Online-Community-Reddit. Und er ist einer von offensichtlich immer mehr vermögenden Unternehmern und Topmanagern vornehmlich aus der IT- und Finanzindustrie, die sich sehr konkret und mit viel Aufwand auf eine Art Weltuntergang vorbereiten.

Der "New Yorker" beschreibt diese vitale Bewegung superreicher "Survivalists" in einem ausführlichen Artikel. Demnach sorgt die gewaltige globale Ungleichverteilung von Vermögen, wie sie immer wieder angeprangert wird, inzwischen längst nicht mehr nur bei jenen für Unmut, die materiell eher weniger abbekommen haben. Vielmehr machen sich offenbar Milliardäre und Millionäre rund um den Globus zunehmend Sorgen, dass sich die Spannungen zwischen ihnen und dem ärmeren, zahlenmäßig aber weitaus größeren Teil der Bevölkerung irgendwann entladen könnten.

Das Ergebnis könnte ein Volksaufstand sein, eine Revolution wie einst in Russland, was auch immer. So viel steht für viele Superreiche jedenfalls offensichtlich fest: Wer im Moment des großen Knalls nicht richtig vorbereitet ist, guckt in die Röhre.

Erst kürzlich sorgte die Non-Profit-Organisation Oxfam für neuen Gesprächsstoff zu dem Thema. Einer Studie zufolge, die Oxfam pünktlich zum Weltwirtschaftsforum in Davos vorlegte, besitzen inzwischen allein die acht reichsten Männer der Welt mehr Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. In Deutschland, so Oxfam in der gleichen Untersuchung, gebe es eine ähnlich frappierende Schieflage bei der Vermögensverteilung.

Ob solche Behauptungen bis ins Detail korrekt berechnet wurden, sei dahingestellt. Fest steht, dass sie auf einen erheblichen Missstand in der Welt hinweisen. Und fest steht ebenso, dass die in solchen Studien beschriebenen Ungleichgewichte für viel Neid und Unmut sorgen dürften.

Nachrichtenticker