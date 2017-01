Milliarden-Börsengang steht bevor Snapchat-Gründer wollen ihre Macht beim IPO zementieren

Wie andere IT-Gründer vor ihnen wollen offenbar auch Evan Spiegel und Bobby Murphy, die Erfinder der Messaging-App Snapchat, ihre Macht im Unternehmen über den anstehenden Börsengang hinaus zementieren. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, gehen die beiden Snapchat-Macher dabei allerdings noch ein Stück weiter als die meisten vor ihnen: Neue Aktionäre, die Papiere des Unternehmens Snap bei dem demnächst anstehenden IPO erwerben, sollen demnach überhaupt keine Stimmrechte erhalten.

Laut "Wall Street Journal" werden Spiegel und Murphy nach dem IPO voraussichtlich 70 Prozent der Stimmrechte halten, während sie lediglich 45 Prozent der Gesellschaftsanteile besitzen. Hintergrund sei die Tatsache, dass bereits in bisherigen Finanzierungsrunden an Investoren zum Teil Aktien ohne Mitspracherechte ausgegeben wurden, so die Zeitung. Auch nach dem Börsengang wird sich demnach durch die mögliche Ausgabe weiterer Aktien an der Macht der Gründer nichts ändern.

Der Börsengang von Snap, dem Unternehmen, das die App Snapchat betreibt, wird frühestens im März erwartet. Berichten zufolge wird das Start-up dann mit bis zu 25 Milliarden Dollar bewertet. Wie das "Wall Street Journal" schreibt, gab es 2016 in den USA insgesamt 26 Tech-IPOs mit einem Volumen von zusammen nur 4,3 Milliarden Dollar, was der niedrigste Stand seit 2009 sei. "Wenn du das einzige Angebot am Markt bist, kannst du die Konditionen bestimmen", kommentiert vor dem Hintergrund ein Analyst die Absichten der Snapchat-Macher.

Die Ausgabe zweier verschiedener Aktien-Klassen, mit dem Zweck, die Macht bei Firmengründern zu belassen, ist indessen keine Neuigkeit, insbesondere nicht unter Tech- und Medienfirmen. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, sichert sich auf diese Weise beispielsweise auch Rupert Murdoch seine Einflussnahme, der Chef von News Corp., was wiederum die Mutter der Dow Jones Gruppe ist, in der die Zeitung erscheint.

Zwischen 2012 und 2016 verfügten etwa 19 Prozent aller Tech-Firmen bei ihrem Börsengang über zwei Klassen von Aktien, so das "Wall Street Journal" - mehr als doppelt so viele wie in den fünf Jahren zuvor. Der Grund ist angeblich, dass die Gründer den Wachstumsprozess ihrer Firmen selbst in der Hand behalten wollen, ohne störende Querschüsse von Anteilseignern oder gar aktivistischen Investoren fürchten zu müssen.

Als Musterbeispiel gilt der Börsengang von Google im Jahr 2004. Auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg griff beim IPO seines Unternehmens 2012 auf eine Struktur mit zwei verschiedenen Klassen von Aktien zurück.

