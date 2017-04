Am Ende des Tages Horror Vacui Digitalis - Verdammt, wo ist mein Handy?

Hilfe, Hilfe! Was wäre die Welt ohne Smartphones?

Hilfe, Hilfe - heute ist das absolut undenkbar Entsetzliche geschehen. Es ist so grauenhaft und unverzeihlich, ich wage es kaum zu gestehen. Aber in dieser Kolumne ist schließlich Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Authentizität gefordert. Deshalb frisch heraus damit: Ich habe heute mein Handy zu Hause liegen lassen.

manager magazin Eva Müller

Wie glücklich war ich heute früh noch: Meine U-Bahn zum Büro fuhr perfekt gerade in dem Moment ein als ich hektisch die Rolltreppe herunterstürmte. Wie immer hatte sich endlich ein geheimer Geheiminformant gemeldet just als ich zur Tür hinausgehen wollte. Also im dicken Mantel (ja, es schneit in München!!) wieder zurück an den Esstisch, Notizblock rauszerren, Kugelschreiber suchen, notieren. Nach dem Gespräch völlig verschwitzt nochmal Katzenwäsche im Bad. Jetzt aber flott los zum Termin in der Stadt.

Als ich in die Bahn sprang hegte ich noch kurz den Gedanken: Heute schaue ich mal nicht während der 5 Minuten Fahrt in meine Mails sondern entspanne mit geschlossenen Augen. War das eine Vorahnung? Nun ja, ehrlich gesagt habe ich meine Mini-Meditation keine 30 Sekunden durchgehalten. Bücke mich zur Handtasche, will mein externes Gedächtnis rausnehmen und arrrggghhhhhhh!

Wo ist das Ding? Panisches Wühlen zwischen nassem Regenschirm, Sportklamotten, Laptop, die fiese Haarbürste bohrt ihre Borsten unter den Fingernagel. Mich ergreift der Horror Vacui Digitalis - die absurde Angst vor der Leere, die in der heutigen Zeit bedeutet ohne das Smartphone völlig verlassen und hirnlos, ja nackt und schutzlos zu sein. Nein, nein, nein, das darf doch einfach nicht sein.

Aber mein essentieller elektronischer Assistent ist und bliebt verschwunden. Jetzt schließe ich wirklich die Augen. Und siehe da: Langsam visualisiert sich das Smartphone am Rande des Waschbeckens. Aber zurück fahren geht jetzt nicht mehr. Schließlich kann ich meinen Gesprächspartner nicht erreichen, um 20 Minuten Verspätung anzukündigen. Wenigstens habe ich mir unseren Treffpunkt gemerkt. Als altmodische Mensch-Version aus den 1960er Jahren besitze ich noch so etwas wie eine autonome Erinnerung. Und auch eine Grundausstattung an Orientierungsfähigkeit ist mir trotz Google Maps verblieben. Fast pünktlich erscheine ich deshalb im betreffenden Kaffeehaus. Nur mein Gesprächspartner kommt nicht. Was tun?

Halleluja! Wenigstens habe ich meinen Laptop dabei und selbstverständlich gibt es im Lokal WLan. Aber keine Mail von Mister X. Ich schreibe ihn an: Wo bleiben Sie? Und erhalte nach 15 Minuten Antwort: Er habe mir doch eine WhatsApp geschickt mit der Nachricht vom dringenden plötzlichen sehr viel wichtigeren Kundentermin.

Na klar! Mail ist wirklich hoffnungslos out. Aber der gnädige Herr X, mit dem ich unbedingt sprechen will, erbarmt sich und sendet eine weitere Elektropost. Ob ich denn in zwei Stunden Zeit hätte? Mist, da bin ich eigentlich mit K. verabredet. Aber nur zu einem informellen Kennenlern-Gespräch. Das kann ich ja leicht verschieben. Nein, kann ich nicht! Die Kommunikation mit K. lief natürlich auch nur über Kurznachrichten. Seine Mail-Adresse habe ich nicht, aber zumindest die Telefonnummer ganz analog in mein Notizbuch gekritzelt.

Also trottele ich in mein Büro. Dort steht noch ein Festnetz-Telefon, Gott sei Dank.

K. klingt konsterniert, ja fast unwirsch als er nach mehrfachem Anklingeln abnimmt. Eigentlich hätte ich mir der Peinlichkeit meiner Aktion bewusst sein müssen. Schließlich erschien erst unlängst eine Studie, nach der die Generation, der K. angehört, Sprachkommunikation als lästig empfindet. Und ein Anruf aus heiterem Himmel gilt bei den digital natives ja wirklich schon als aufdringliche Zumutung.

Da mag ich noch so stolz sein auf meine analogen Kompetenzen wie Adressbüchlein auf Papier führen, Telefonnummern notieren, Karten lesen, Adressen finden. Wenn ich mich nicht bald ins Aus schießen will brauche ich unbedingt ein technisches Update.

Ein Smartphone-Implantat, das ich nie wieder vergessen kann. Natürlich mit genialer Spracheingabe, denn die elende Tipperei auf den Touchscreens treibt mich immer mal wieder zum Wahnsinn. Oder besser noch mit Gedankenerkennung.

Hatte ich da nicht unlängst auf meinem Smartphone eine Story über ein Unternehmen gelesen, das eine Software entwickelt, die Hirnströme direkt in Befehle umwandeln kann. Da würde ich mich gerne als Beta-Tester bewerben. Wie hieß der Laden schnell noch mal, das schaue ich gleich mal nach. Och neee, Menno!

