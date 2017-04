Personalkosten drücken SAP verdient weniger, gewinnt aber Marktanteile

Zur Großbildansicht picture alliance / dpa SAP-Chef Bill McDermott

SAP steigert seine Umsätze - vor allem die mit Mietsoftware in der Internet-Cloud. Doch deutliche höhere Personalkosten drücken den Gewinn.

Anhaltend hohe Nachfrage nach Cloud-Software und dem neuen Hauptprodukt S/4Hana hat das Wachstum des Softwarekonzerns SAP Börsen-Chart zeigen im ersten Quartal angeschoben. Von Januar bis März verdiente der Marktführer für Firmensoftware um Sonder- und Währungseffekte bereinigt 1,198 Milliarden Euro, ein Plus gegenüber dem Vorjahresquartal von 2 Prozent.

Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 5,29 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Geschäft mit Mietsoftware aus der Internet-Cloud legte dabei um 30 Prozent zu auf 906 Millionen Euro. "Wir gewinnen Marktanteile gegenüber unseren Wettbewerbern", erklärte Vorstandschef Bill McDermott.

Nach einer Reuters-Umfrage hatten Experten im Schnitt ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,22 Milliarden Euro erwartet. Unbereinigt verdiente SAP operativ nur 673 Millionen Euro und damit 17 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.

Den großen Unterschied erklärte der Dax-Konzern mit der gestiegenen Summe an aktienbasierten Mitarbeitervergütungen, die gebucht werden. SAP-Chef Bill McDermott beispielsweise hatte für 2016 wegen am Aktienkurs orientierten langfristigen Vergütungsbestandteilen mit knapp 14 Millionen Euro das höchste Gehalt in der Dax-Riege kassiert. SAP bietet die aktienbasierte Vergütung aber allen Mitarbeitern an. SAP beschäftigt mit knapp 86.000 Menschen inzwischen 10 Prozent mehr Personal als vor Jahresfrist.

Unter dem Strich verdiente SAP mit 530 Millionen Euro 7 Prozent weniger.

Rei/Reuters/dpa

