Neue Milliardenlasten, Kampf ums Image Samsungs 100-Dollar-Treueprämie

Zur Großbildansicht dpa 100 Dollar: So viel zahlt Samsung seinen Kunden zur nächsten Mobilfunkrechnung dazu, wenn sie ihr brandgefährliches Note-7-Gerät abgeben und der Marke treu bleiben

Samsung warnt für zwei weitere Quartale vor neuen Milliardenlasten im Zuge des Note-7-Debakels. Doch schwerer könnte der Imageschaden wiegen. Damit die Kunden der Marke treu bleiben, hat sich der Konzern etwas ausgedacht.

9





Samsung erwartet infolge des Debakels mit seinem Smartphone Galaxy Note 7 weitere drastische Gewinneinbußen bis Anfang des nächsten Jahres. Der Produktionsstopp des Geräts könnte das operative Ergebnis des laufenden vierten Quartals und des ersten Quartals 2017 um etwa 3,5 Billionen Won (2,8 Milliarden Euro) drücken, teilte der Smartphone-Marktführer am Freitag mit.

Samsung hatte bereits am Mittwoch seine Prognose für das operative Ergebnis des dritten Quartals um ein Drittel gekappt. Der Konzern hatte am Dienstag sein Pannen-Smartphone endgültig vom Markt genommen, nachdem auch vermeintlich sichere modifizierte Geräte in Brand geraten waren.

Zwar hat für Samsung in den vergangenen Jahren das Geschäft mit Smartphones mit Blick auf die Gewinnschöpfung an Bedeutung verloren, doch hat der Konzern nach dem Note-7-Debakel auch einen Ruf als Premium-Hersteller zu verlieren. Um das zu verhindern und Kunden bei der Stange zu halten, hat Samsung für Kunden in der Heimat und in den USA finanzielle Anreize angekündigt.

So bietet Samsung in den USA, wohin der Löwenanteil der brandgefährlichen Note 7-Modelle ausgeliefert wurde, Käufern eine Gutschrift bei der Mobilfunkrechnung über 100 Dollar an, wenn sie sich beim Umtausch für ein anderes Samsung-Modell entscheiden. Sollten sie das Gerät eines anderen Anbieters oder ihr Geld zurückhaben wollen, gibt es eine Gutschrift von 25 Dollar. Ähnliche Anreize gibt es auch in Südkorea.

11





Einerseits versucht Samsung damit, den Schaden in diesem Segment im Konkurrenzkampf mit Apple und anderen Rivalen in Grenzen zu halten. Andererseits wähnt der Konzern, dass der größte Schaden womöglich gar nicht durch die zu erwartenden Sonderkosten drohe, sondern vielmehr durch den Imageverlust, wie Analysten auch warnen.

Alle Artikel und Hintergründe zu Samsung

Mehr manager magazin Zur Startseite