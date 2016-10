Brennende Smartphones Samsung stoppt weltweit Verkauf des Galaxy Note 7

Die schlechten Nachrichten um das Galaxy Note 7 reißen nicht ab: Samsung hat Verkauf und Umtausch des Modells nun gestoppt, Kunden sind aufgerufen, ihr Smartphone ausschalten. Auch die US-Flugaufsichtsbehörde warnt erneut.

Der südkoreanische Smartphone-Marktführer Samsung hat den weltweiten Verkauf und den Austausch des Galaxy Note 7 vorerst gestoppt. Das gab das Unternehmen in der Nacht zu Dienstag bekannt. Kunden sollten ihr Galaxy Note 7 - sowie ihre eventuell bereits erhaltenen Ersatzgeräte - ausschalten und nicht mehr benutzen, heißt es in der Mitteilung.

Schon am Vortag hatte Samsung Börsen-Chart zeigen seine "Produktionsplanung geändert", ohne dies näher zu erläutern. Zuvor hatte es unbestätigte Medienberichte gegeben, nach denen Samsung die Produktion des umstrittenen Geräts eingestellt hatte.

Anlass sind immer mehr Berichte von Verbrauchern über brennende Smartphones. Samsung hatte Anfang September eine weltweite Umtauschaktion für rund 2,5 Millionen Geräte des Galaxy Note 7 wegen Brandgefahr bei den Akkus bekannt gegeben. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen neue Fälle bekannt, in denen nach Angaben der Betroffenen auch ausgetauschte Geräten des Note 7 in Brand gerieten.

Samsung will diese Meldungen nun eigenen Angaben zufolge gemeinsam mit der US-Verbraucherschutzbehörde CPSC überprüfen. Die Sicherheit der Verbraucher habe stets höchste Priorität. Der Kurs der Aktie von Samsung Electronics brach nach Beginn des Handels an der Börse in Seoul um rund fünf Prozent ein.

Als Reaktion auf Samsungs Ankündigung veröffentlichte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA eine aktualisierte Warnung: Reisende sollten im Flugzeug sämtliche Galaxy-Note-7-Geräte ausschalten, sie weder benutzen noch aufladen oder im aufgegebenen Gepäck verstauen. Explizit mit eingeschlossen sind dabei Ersatz- und Umtauschgeräte.

Die Mobilfunk-Betreiber AT&T, T-Mobile US und Verizon kündigten bereits an, keine Note 7 mehr an ihre Kunden auszugeben. Käufer könnten ihre Geräte gegen andere Modelle von Samsung oder Smartphones anderer Anbieter umtauschen.

Früheren Angaben der US-Verbraucherschutzbehörde zufolge könnte ein Grund für die Probleme beim ursprünglichen Note 7 gewesen sein, dass Akkus etwas zu groß für den Platz im Gehäuse geraten seien und es dadurch beim Einbau zu Kurzschlüssen in den Batterien kommen könne. Schon Anfang September hatte Samsung den Verkauf des Galaxy Note 7 vorläufig gestoppt.

