Rocket-Aktie auf Erholungskurs Rocket verkauft weiteren Anteil an Delivery Hero

Zur Großbildansicht DPA Macht Kasse: Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer hat den Anteil an Delivery Hero weiter verringert

Anteil weiter abgebaut: Die Startup-Schmiede Rocket Internet Börsen-Chart zeigen hat weitere 5,7 Millionen Aktien von Delivery Hero Börsen-Chart zeigen für rund 196,8 Millionen Euro verkauft. Das entspricht etwa 3,1 Prozent der ausstehenden Aktien des Essen-Lieferdienstes. Allerdings hatten Marktteilnehmer damit gerechnet, dass Rocket Internet den Anteil verringern wird.

Nach dem Verkauf eines weiteren Anteils an Delivery Hero sind Aktien von Rocket Internet am Montag kräftig gestiegen. Mit einem Plus von 3,77 Prozent auf 24,78 Euro näherte sich der Kurs dem Hoch von Ende Januar bei 25,04 Euro. Das wiederum war der höchste Kurs seit April 2016.

Gleichzeitig stiegen auch DeliveryHero um 1,16 Prozent. Ein Händler führte die Kursstärke darauf zurück, dass sich mit dem Verkauf der Aktienüberhang weiter verringere.

Der Anteil von Rocket Internet an dem Essenauslieferer sei nicht strategisch, denn der Startup-Finanzierer habe keinen Einfluss auf die Unternehmensführung, schrieb Analystin Sarah Simon von der Berenberg Bank.

Mit dem Verkauf stiegen die Nettobarmittel von Rocket Internet auf 2,5 Milliarden Euro oder 74 Prozent des Börsenwerts. Damit stehe das Unternehmen zunehmend unter Druck, Barmittel an die Aktionäre auszuschütten.

la/dpa