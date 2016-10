Verlag bereinigt Digitalportfolio Holtzbrinck schlägt MyHammer los

Zur Großbildansicht Imago Handwerker auf Tastendruck: Holtbrinck Digital trennt sich von der handwerker-Plattform MyHammer

Der Holtzbrinck-Konzern trennt sich weiter von Digitalbeteiligungen. Nachdem Holtzbrinck Digital bereits im vergangenen Jahr die Partnerbörse Parship an die Beteiligungsgesellschaft Oakley Capital verkauft hatte, hat sich nun mit HomeAdvisor auch für das Handwerkerportal "MyHammer.de" ein Käufer gefunden.

Der führende Marktplatz für Handwerksleistungen in Nordamerika, der mit Travaux.com, Werkspot.nl und Instrapro.it bereits auch ein europäisches Netzwerk an ähnlichen Dienstleistern betreibt, will neben dem MyHammer-Mehrheitanteil von Holtzbrinck Digital auch weitere im Streubesitz befindliche Aktien übernehmen. Zum Kaufpreis machten die beteiligten Unternehmen keine Angaben.

Über das Portal MyHammer können Privatkunden kostenlos Handwerksaufträge für registrierte Handwerkskonzerne ausschreiben. Registrierte Betriebe müssen für den Zugriff auf die Ausschreibungen einen monatlichen Betrag von rund 60 Euro bezahlen. Laut dem Unternehmen sind bei dem deutschen Marktführer rund 17.000 Handwerksbetriebe angemeldet, die sich dort für die monatlich rund 60.000 Ausschreibungen bewerben können. Bei Myhammer in Deutschland sind rund 70 Menschen beschäftigt.

MyHammer hatte zuletzt zwar deutliche Umsatzsprünge gemacht. Unter dem Strich blieb vor allem wegen der Kosten für laufende Kredite bislang ein Minus.

Und noch eine Sorge ist Holtzbrink mit dem Verkauf von MyHammer los. Der Konzern beziehungsweise seine Digitaltochter hatte dem Portal vor Jahren zwei Kredite über mehr als zwei Millionen Euro gewährt. HomeAdvisor übernimmt nun auch die Darlehen.

Der Verkauf von MyHammer ist nur der vorerst letzte Teil einer bereits seit längerem währenden Portfoliobereinigung. Künftig will die Digitaltochter des Verlages, der einst mit dem Kauf von StudiVZ Millionen verschleuderte, sich auf Marktplätze, Digital Publishing und E-Learning konzentrieren. Und hat nach den Worten von CEO Markus Schunk den Anspruch, mit seinen Beteiligungen auf den ersten beiden Rängen im Markt zu agieren.

Zu den aktuellen bekannteren Beteiligungen von Holtzbrinck Digital gehören unter anderem das Arztportal Netdoktor und Gutefrage.net.

