Chef Sundar Pichai unterbricht Urlaub Google feuert Mitarbeiter nach sexistischem Manifest

Zur Großbildansicht AFP Google-Chef Sundar Pichai: "Beleidigend und nicht Okay"

Ein Google -Entwickler, der in einem internen Papier die Meinung vertrat, Frauen seien biologisch weniger für Erfolg in der Tech-Industrie geeignet, ist von dem Internet-Konzern gefeuert worden. Er bestätigte seine Entlassung unter anderem dem Finanzdienst Bloomberg in der Nacht zum Dienstag. Google-Chef Sundar Pichai unterbrach seinen Urlaub, nachdem das zehnseitige "Manifest" des Mitarbeiters heftige Debatten in dem Unternehmen auslöste.

Der Mitarbeiter hatte die Google-Führung in eine schwierige Lage gebracht: Er beklagte auch, dass es in einer ideologisierten Unternehmenskultur nicht möglich sei, eine abweichende Meinung offen zu vertreten. Während sich laut Medienberichten viele Mitarbeiter in internen Foren empört bis fassungslos äußerten und den Text als Ansammlung sexistischer Stereotypen kritisierten, bekam der Autor auch Zuspruch in Teilen der Belegschaft.

Frauen "biologisch" weniger für IT-Jobs geeignet als Männer

Pichai schickte am späten Montag eine E-Mail an die Mitarbeiter, die von Google später auch veröffentlicht wurde. Teile des Textes hätten gegen interne Verhaltensregeln verstoßen und mit der Verbreitung schädlicher Stereotypen über Geschlechter eine Linie überschritten, schrieb der Google-Chef. Zu behaupten, ein Teil der Belegschaft habe Merkmale, die sie biologisch weniger fähig für die Arbeit bei Google machten, sei "beleidigend und nicht Okay".

Zugleich schränkte Pichai ein, dass es ebenfalls "nicht Okay" sei, wenn Mitarbeiter zweifelten, ob sie ihre Ansichten am Arbeitsplatz frei äußern könnten - insbesondere wenn sie von der Meinung der Mehrheit abweichen.

Das sind Deutschlands 30 wichtigste Managerinnen Melanie Kreis

Finanzvorstand, Deutsche Post DHL Group

Sie ist die Prima inter Pares der deutschen Managerinnen. Die Mutter zweier Kinder läuft zu Hochform auf, wenn's komplex wird. Lesen Sie ein Porträt über die 45-Jährige Physikerin in der Januar-Ausgabe des manager magazins. Sabine Bendiek

Deutschland-Chefin, Microsoft

Seit Januar 2016 führt sie Microsofts Deutschland-Business - als erste Frau auf diesem Posten. Erfahrungen sammelte sie unter anderem bei Siemens Nixdorf, Dell und in der Beratung. Gilt als hart, aber herzlich. Dorothee Blessing

Deutschland-Chefin, J. P. Morgan

Die ehemalige Goldman-Sachs-Partnerin ist eine feste Größe in der deutschen Finanzszene. Seit Mitte 2015 leitet die gewiefte Dealmakerin von Frankfurt aus die deutsche Repräsentanz der größten Investmentbank der Welt. Genießt bei ihren Kunden einen tadellosen Ruf. Birgit Bohle

Vorstandsvorsitzende, DB Fernverkehr

Die ehemalige McKinsey-Beraterin soll die notorische Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn in den Griff kriegen. Klar strukturiert, gut vernetzt, benennt Probleme offen. Milagros Caiña Carreiro-Andree

Personalvorstand, BMW

Arbeitete ebenfalls für die Bahn, bevor sie 2012 in den BMW-Vorstand wechselte. Nach außen eher unauffällig, gilt intern aber als Frau mit Stehvermögen. Lisa Davis

Vorstand Energie, Siemens

Die uneitle Amerikanerin (vormals Texaco und Shell) hat den härtesten Job im Siemens-Reich übernommen: Sie soll die preisgeplagte Energiesparte wieder in Schwung bringen und Milliardenzukäufe integrieren. Belén Garijo

Pharmavorstand, Merck

Wunschkandidatin von Konzernchef Stefan Oschmann, der sie bereits 2011 zu Merck holte. Die Spanierin soll der schwächelnden Pharmasparte neues Leben einhauchen - eine Schlüsselfunktion. Béatrice Guillaume-Grabisch

Deutschland-Chefin, Nestlé

Seit 2013 bei Nestlé, seit 2015 Deutschland- Geschäftsführerin. Die zielstrebige Französin ist sehr erfahren, mit vielen Stationen in der Konsumgüterindustrie (unter anderem Beiersdorf, L'Oréal, Coca-Cola). Kim Hammonds

Chief Operating Officer, Deutsche Bank

Seit 2013 wühlt sich die Amerikanerin durch einen der größten Problemberge der Deutschen Bank: die Modernisierung der IT. Öffnet das Haus für externe Softwareentwickler. Christine Hohmann-Dennhardt

Vorstand Recht, Volkswagen

Die Juristin wechselte 2016 von Daimler zu VW, in ein herausforderndes Umfeld: Hauptverhandlungsführer für die US-Klagen ist nicht sie, sondern der Einkaufsvorstand. Auch gegen den mächtigen Justiziar muss sie sich durchsetzen. Jacqueline Hunt

Vorstand Asset-Management, Allianz

Südafrikanerin, seit Juli im Allianz-Vorstand. Sie soll Pimco auf die Finger schauen, der Asset-Management-Tochter in Kalifornien. Die Einheit galt zuletzt als Sorgenkind. Julia Jäkel

CEO, Gruner + Jahr

Seit 2013 die very First Lady im Traditionsverlag am Hamburger Baumwall. Hält die Bertelsmann-Tochter durch umfangreiche Um- und Neubauten im Digitalzeitalter auf Kurs. War eine treibende Kraft hinter dem spektakulären Austritt der Hamburger Verlagshäuser aus dem Verlegerverband. Renata Jungo Brüngger

Vorstand Recht, Daimler

Die erfahrene Juristin aus der Schweiz hält beim Stuttgarter Autokonzern die Fahne der Integrität hoch. Seit 2011 im Konzern, seit 2016 im Vorstand, nachdem Vorgängerin Christine Hohmann-Dennhardt zu Volkswagen weiterzog. Hat 800 Leute im Team und wird von den Car-Guys sehr geschätzt. Martina Koederitz

Deutschland-Chefin, IBM

Einmal IBM, immer IBM: Die Karriere der Betriebswirtin zeichnet sich durch absolute Geradlinigkeit aus. Sehr zurückhaltend, aber glasklar positioniert, wenn es ihr wichtig erscheint: Gründungsmitglied der "Chefsache", eines Top-Manager-Netzwerks der Konzernwelt zur Förderung von Diversity. Janina Kugel

Personalvorstand, Siemens

Die engagierte und aufgeschlossene Kämpferin für mehr Vielfalt in der Arbeitswelt führt das Personalressort im riesigen Siemens-Reich. Hat das Ohr von CEO Joe Kaeser.

Enthielt sich als Jurorin bei der Entscheidung über ihre Person. Erica Mann

Vorstand Consumer Health, Bayer

Seit Anfang 2016 erste Frau im Bayer-Vorstand. Die Südafrikanerin arbeitete bei etlichen globalen Pharmaadressen, bevor sie 2011 als Expertin für verschreibungsfreie Medikamente zu Bayer kam. Ihr Bereich liefert stabile Margen für den Konzernumbau. Sylvie Matherat

Vorstand Regulierung, Deutsche Bank

Die Regulierungs- und Compliance-Beauftragte mit französischem Pass soll helfen, die Altlasten der Vergangenheit aufzuarbeiten und Hunderte von Rechtsstreitigkeiten beizulegen. Hat einen sehr selbstbewussten Auftritt, mit dem nicht jeder altgediente (männliche) Deutschbanker zurechtkommt. Simone Menne

Finanzvorstand, Boehringer Ingelheim

Zu Lufthansa-Zeiten war sie Deutschlands einziger weiblicher Finanzvorstand im Dax-30. Doch die Chemie zwischen ihr und CEO Carsten Spohr stimmte nie so recht. Seit September wirkt sie nun - für mehr Geld - beim Pharmaschwergewicht in Ingelheim. Tina Müller

Marketingvorstand, Opel

Der Kopf hinter "Umparken im Kopf". Die originelle Kampagne hat der quirligen Managerin viel Aufmerksamkeit beschert. Ob sie auch geholfen hat, den Absatz nachhaltig anzukurbeln und die Marke endlich aus den roten Zahlen zu fahren, muss sich zeigen. Claudia Nemat

Vorstand IT, Netztechnik und Innovation, Deutsche Telekom

Allein dass sie sich schon so lange inmitten der Boygroup um Tim Höttges hält, ist bemerkenswert. Das Europa-Ressort, dessen Umsätze beständig schrumpfen, hat der CEO ihr gerade entzogen. Sie kümmert sich jetzt um Innovationen. Insider sind sicher: Sie macht was draus. Isabelle Parize

CEO Douglas Holding

Die strenge Französin steht seit Februar an der Spitze der Parfümeriekette mit ihren rund 20.000 Mitarbeitern und fast 2,7 Milliarden Euro Umsatz. War zuvor schon CEO bei der Douglas-Tochter Nocibé. Will in allen Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, ganz nach vorn. Ariane Reinhart

Personalvorstand, Conti

Übernahm das Personalressort bei Continental, nachdem ihre Vorgängerin Elke Strathmann an vorstandsinternen Querelen gescheitert war. Selbst ernanntes Car-Girl mit Porsche Macan als Dienstwagen. Selbstbewusst, dynamisch. Besitzt das Vertrauen von Conti-Großaktionärin Maria-Elisabeth Schaeffler. Helene von Roeder

Deutschland-Chefin, Credit Suisse

Die Astrophysikerin und Investmentbankerin führt die deutsche Credit-Suisse-Tochter seit 2014. Unter ihrer Leitung gelang der Sprung auf Platz vier der besten M&A-Banken. Mitglied im einflussreichen Cranach Kreis in Frankfurt, zusammen mit Opel-Chef Karl-Thomas Neumann und Rothschild-Statthalter Martin Reitz. Anke Schäferkordt

CO-Vorstandsvorsitzende, RTL Group

Liefert seit Jahren unermüdlich stattliche Gewinne in Gütersloh ab und wurde 2012 mit einem Sitz im Bertelsmann-Konzernvorstand belohnt. Startete bei Vox, als es in der Welt des Privatfernsehens noch beschaulich zuging. Muss sich nun ranhalten, denn im Digitalgeschäft macht Rivale ProSiebenSat.1 inzwischen eine deutlich bessere Figur. Petra Scharner-Wolff

Finanzvorstand, Otto Group

Kontrolliert seit Juni 2015 die Finanzen des Hamburger Versandhändlers mit gut 12 Milliarden Euro Umsatz. Die Diplomkauffrau ist seit 17 Jahren im Unternehmen und nach außen wenig bekannt. Intern fiel ihr Potenzial früh auf, wurde über Jahre systematisch nach oben entwickelt. Carola Gräfin von Schmettow

Vorstandssprecherin, HSBC Trinkaus

Die Chefin der Privatbank HSBC Trinkaus ist Deutschlands einzige Frau an der Spitze eines größeren Geldhauses. Startete 1992 als Händlerin im Großraumbüro, gilt als extrem analytisch. Kontrolliert den stahlgeschwächten Ruhrkonzern ThyssenKrupp. Hauke Stars

Vorstand Wertpapierhandel, Deutsche Börse

2012 heuerte die damalige Schweiz-Top-Managerin von Hewlett-Packard bei der Deutschen Börse an. Wichtigstes Projekt der Kassamarktchefin: das neue Marktsegment für junge, schnell wachsende Kleinunternehmen. Margret Suckale

Personalvorstand, BASF

Als Arbeitsdirektorin und Leiterin des Standorts Ludwigshafen ist die Ex-Bahnerin hoch respektiert. Ihr Abgang dort (ungeklärte Beteiligung an der Datenaffäre) ist vergessen. Suckales BASF-Vertrag läuft bis 2017. Eine Karriere als Aufsichtsrätin könnte folgen. Bettina Volkens

Personalvorstand, Lufthansa

Seit Mitte 2013 Personalchefin der deutschen Vorzeige-Airline. Machte zuvor bei der Bahn als Personalerin Karriere. Ihre Kernaufgabe, die Befriedung der zeitweilig von Streikserien erschütterten Fluggesellschaft, hat die promovierte Juristin allerdings noch nicht gelöst. Ute Wolf

Finanzvorstand, Evonik

Mathematikerin mit Stationen bei Deutscher Bank, Telekom und Metro. Begleitete die RAG erfolgreich beim Umbau in den Börsenkonzern Evonik. Der Vorstandsposten kam zwangsläufig. Gibt sich eher leise.

Der Autor des am Wochenende veröffentlichten "Manifests" hatte unter anderem geschrieben, Frauen seien weniger widerstandsfähiger gegenüber Stress als Männer und schafften es auch deshalb so selten in Führungspositionen in der Tech-Industrie. Versuche, mehr Frauen in die Branche zu bringen, seien ein Fehler - das dürfe man aber nicht laut sagen. Seine Argumente waren auch von ultrakonservativen US-Medien aufgegriffen worden, die Technologie-Firmen sowieso oft eine zu linke ideologische Ausrichtung vorhalten.

la/dpa

Nachrichtenticker