Zur Großbildansicht REUTERS "Made by Google" Managerin Sabrina Ellis stellte gestern in San Francisco Googles eigenes, vollständig von Google entwickelte Smartphone vor

Ein eigenes Smartphone, unbegrenzter Speicherplatz für Fotos und Videos in der Cloud, eine Datenbrille zum Kampfpreis und ein Sprachassistent, der auch Emotionen erkennt - Google will sich noch tiefer in unser Leben eingraben. Und nebenbei Amazon und Apple das Fürchten lehren.

Google will sich mit Hilfe künstlicher Intelligenz tief im Alltag verankern: Der Internet-Konzern präsentierte am Dienstag ein eigenes Smartphone und einen vernetzten Lautsprecher, die Zugang zu einem neuen digitalen Assistenten gewähren. Google greift damit nicht nur Apple mit seinem iPhone, sondern auch aktuelle Partner wie Samsung an - und macht Amazon Konkurrenz bei smarten Lautsprechern.

Beim hauseigenen Smartphone "Pixel" soll der Google Assistant nur einen Klick oder einen Sprachbefehl entfernt sein - ähnlich wie Siri auf Apples iPhones. Google stattete den Assistenten aber mit seinem Wissen über die Welt aus. Ein Konkurrenzkampf künstlicher Intelligenzen scheint damit programmiert.

Zusätzlich verspricht Google, die Kamera in dem Telefon sei "die beste, die je in einem Smartphone verbaut wurde". Unter anderem könne sie besonders viel Licht einfangen und die Stabilisierung gegen das Rütteln arbeite besonders präzise. Hält man den Auslöser gedrückt, nimmt die Kamera eine Bildserie auf - und die Software sucht selbst die besten Bilder raus. "Pixel"-Käufer bekommen auch uneingeschränkten Speicherplatz für ihre Fotos - und sogar Videos in 4K-Auflösung - auf Googles Servern. Mit 15 Minuten Ladezeit könne das "Pixel" sieben Stunden laufen, hieß es.

Klar wurde auch, dass Google mit dem "Pixel" iPhone-Nutzer im Visier hat: Es gibt einen Umzugs-Assistenten und sogar ein Adapter-Kabel. Zugleich könnte der Internet-Konzern aber auch dem Smartphone-Marktführer Samsung, der stark im Geschäft mit teuren Android-Telefonen ist, das Wasser abgraben.ist unter den Ländern, in denen das Telefonist. Es ist ab 759 Euro im Google Store erhältlich, außerdem arbeitet der Konzern exklusiv mit der Deutschen Telekom zusammen. In den USA startet der Preis ab 649 Dollar.

Es sei das erste Smartphone, das komplett bei Google entwickelt worden sei, hieß es. Gebaut wird es laut Medienberichten vom Hersteller HTC.

