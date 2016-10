Tesla Model S



Immer wieder in die Schlagzeilen gerät auch das Elektroauto Model S des US-Herstellers Tesla. Zuletzt bekannt geworden ist der Fall eines Fahrzeugs, das bei einer Probefahrt im August in Frankreich in Brand geraten ist. "In weniger als einer Minute ist das Auto in Flammen aufgegangen und nach fünf Minuten war es vollkommen zerstört", sagte der Fahrer der Tageszeitung "Sud-Ouest". Die Insassen konnten sich retten.



Schon 2013 waren mehrere Model S in den USA in Brand geraten. Damals hatten offenbar Gegenstände auf der Fahrbahn die Batterien im Boden des Fahrzeugs beschädigt. Tesla verstärkte daraufhin den Boden der Karosserie.