Verbrennungsopfer in den USA klagt Das Galaxy-Desaster für Samsung wird immer größer

Zur Großbildansicht DPA Austausch: Ein Kunde bekommt bei Samsung in Südkorea ein neues Galaxy Note 7. Für manche Kunden kamen Aufruf und Warnung vor der möglichen Überhitzung des Akkus offenbar zu spät

Nachdem der weltgrößte Smartphone-Hersteller Samsung Anfang September einen Rückruf für 2,5 Millionen Geräte Vorzeigemodells Galaxy Note 7 starten musste und der Aktienwert des Konzerns zeitweise um mehr als 25 Milliarden Dollar nachgab, gehen nun die ersten Klagen ein. Und auch aus China, wo Samsung wegen anderer Batterien eigentlich Entwarnung gegeben hatte, gibt es nun Berichte von Explosionen.

Pikant für das Unternehmen: Der Zwischenfall, zu dem mittlerweile in Florida eine erste Klage einging, ereignete sich bereits vor dem behördlichen Rückruf der Geräte. Allerdings hatte Samsung selbst bereits einige Tage zuvor auf die Problematik hingewiesen und seinen Kunden die Rücknahme der Geräte angeboten.

Dennoch sieht sich Samsung Vorwürfen ausgesetzt, nicht entschlossen genug gehandelt zu haben.

Der Klage zufolge, die im US-Staat Florida einging, erlitt der Kunde Verbrennungen zweiten Grades an seinem rechten Oberschenkel, als sich das Smartphone unkontrolliert erhitzte und kurz darauf in seiner Hosentasche explodierte. Zudem habe er bei dem Versuch, das Gerät aus der Hosentasche zu entfernen, Verbrennungen am linken Daumen erlitten. Eine exakte Schadenssumme war in der Klage nicht genannt. Neben Ersatz für Arbeitsausfall und medizinische Versorgung erhebt der Kläger jedoch auch Anspruch auf Schmerzensgeld.

Es dürfte nicht die letzte Klage gewesen sein. Insgesamt gab es laut US-Behörden bislang 92 Meldungen von überhitzten Galaxy-Geräten. Davon sollen sich bei 26 Verbrennungen ereignet haben. Bei 55 sollen neben dem Telefon selbst noch weitere Gegenstände - unter anderem auch ein Haus und eine Garage - beschädigt worden sein. Einem Bericht zufolge soll das Überhitzen der Batterie sogar einen Hausbrand ausgelöst haben.

Offenbar jetzt auch erste Explosionsopfer in China

Selbst in China, wo laut Samsung andere Batterien als in den USA für die Galaxy-Note-7-Geräte verwendet wurden, gibt es mittlerweile erste - allerdings noch nicht behördlich bestätigte - Berichte von Bränden. So berichtet die Nachrichtenagentur AP von zwei Fällen, die über soziale Medien publik gemacht worden seien.

Eines der Geräte soll angeblich über den Onlinehändler JD.com gekauft worden sein. Ob es sich dabei um zwei von mehr als 1800 Testgeräte mit anderen Batterien handelt, die Samsung auch in China zurückgerufen hatte, blieb zunächst unklar.

Unterdessen wurden weitere Anteils-Verkäufe seitens Samsungs bekannt, die von einigen Medien in Zusammenhang mit dem Rückruf gebracht wurden, der Samsung nach Schätzung von Analysten mehr als eine Milliarde Dollar kosten könnte.

So trennten sich die Koreaner von einer 4,2-Prozent-Beteiligung am Speicherspezialisten Seagate Technologies sowie von ihrer 4,5-Prozent-Beteiligung am Chip-Hersteller Rambus. Auch der Verkauf von rund 1,5 Prozent an dem niederländischen Halbleiter-Spezialisten ASML und einer 0,7-prozentigen Beteiligung an Sharp wurden von dem Konzern bestätigt. Nach Berechnungen des "Wall Street Journal" dürften die Verkäufe Samsung mehr als eine Milliarde Dollar in die Taschen gespült haben.

Samsung ist mit Rückrufen nicht allein Samsung Galaxy Note7



Für Samsung wird die Rückrufaktion für sein neues Vorzeigemodell Galaxy Note7 zum Desaster. Analysten schätzen, dass der Rückruf der bereits verkauften 2,5 Millionen Geräte sowie die möglichen Einnahme-Ausfälle durch den Image-Schaden das Unternehmen fast fünf Milliarden Dollar kosten werden.



Mit ungewöhnlich deutlichen Worten hatten zuvor die US-Luftfahrtbehörde FAA und die US-Verbraucherschutzkommission vor der Nutzung gewarnt. Auch Samsung selbst appellierte an die Kunden, ihre Geräte auszuschalten und umzutauschen. Die meisten Rückrufaktionen verlaufen aber glimpflich für die betroffenen Unternehmen. Nokia 6230i



Akkuprobleme wegen Überhitzung gibt es immer wieder. Bereits 2007 musste Nokia die Akkus von rund 46 Millionen Exemplaren des Nokia 6230i zurückrufen.



Zwar war es nach Angaben des Unternehmens nicht zu Sachschäden gekommen, aber in rund 100 Fällen führten Kurzschlüsse zu Überhitzung und machten die Akkus unbrauchbar. Da der Akku austauschbar war, musste nicht das gesamte Gerät zurückgerufen werden. Acer Liquid Gallant E350



Auch Acer musste bereits wegen Batterieproblemen eine Umtauschaktion starten. Einige Akkus im Einsteigermodell Liquid Gallant E350 konnten sich stark überhitzen und Brände auslösen. Im Oktober 2014 warnte das Unternehmen seine Kunden vor der Nutzung bestimmter Geräte und tauschte diese aus. iPhone 5



Apple musste ebenfalls immer wieder einige iPhones zurückrufen. So hatten manche iPhone-5-Modelle, die zwischen September 2012 und Januar 2013 geliefert wurden, Probleme mit dem Akku.



Brandgefahr bestand allerdings nicht: Bei den betroffenen Geräten war die Lebensdauer des Akkus verkürzt oder sie musste häufiger geladen werden. Wenige Monate vorher tauschte Apple bei einigen Geräten der Baureihe die Stand-by-Taste um. Betroffen waren iPhones, die bis März 2013 hergestellt wurden. iPhone 6 Plus



Auch beim iPhone 6 Plus kam es zu einer Rückrufaktion. Hier war bei einigen Geräten die iSight-Kamera auf der Geräterückseite betroffen. Die aufgenommenen Bilder waren verschwommen. Grund war eine fehlerhafte Komponente. Die betroffenen Geräte wurden zwischen September 2014 und Januar 2015 verkauft. Apple tauschte die fehlerhaften Modelle aus. Google Nexus 6



Einige Modelle des von Motorola produzierten Google Nexus 6 waren beim US-Provider AT&T wegen eines Softwarefehlers nicht nutzbar. Das Gerät startete nicht richtig. Offenbar war hier eine Zusatzsoftware für AT&T verantwortlich. Motorola tauschte die erste Charge der an den Provider gelieferten Modelle um. Macbook-Stecker



Bei vielen Geräten sind nicht die Akkus betroffen, sondern die Netzstecker oder -kabel. Apple rief zuletzt bestimmte USB-C-Ladekabel zurück, die bis Juni 2015 mit MacBooks ausgeliefert wurden. Mit den Kabeln funktionierte der Ladevorgang nicht richtig. Zuvor wurden Netzteilstecker wegen der Gefahr von Stromschlägen eingesammelt. Bei den Netzsteckern, die zwischen 2003 und 2015 ausgeliefert wurden, konnten in bestimmten Fällen die Stifte abbrechen. iPhone-Netzteil



In einem anderen Fall war das Netzteil der iPhone-Modelle 3GS, 4 und 4s betroffen. Die Geräte konnten laut Apple überhitzen und stellten ein Sicherheitsrisiko dar. Auch hier tauschte der Konzern die Stecker kostenlos um. Microsoft Surface Pro 3



Auch Microsoft musste Chargen der Ladekabel für seine Surface-Pro-Computer zurücknehmen. Hier bestand die Gefahr, dass es wegen Materialermüdung zu Stromschlägen oder Bränden kommen konnte. Betroffen waren Kabel der vor Juli 2015 erworbenen Modelle Surface Pro, Surface Pro 2 und 3. Nvidia Shield



Wegen Brandgefahr musste Nvidia 2015 sein acht Zoll großes Shield-Tablet zurückrufen. Der Akku des Android-Geräts könne überhitzen und stelle somit ein Brandrisiko dar, hieß es. Die alten Geräte sollten nicht mehr benutzt werden, schrieb Nvidia im Zuge der Rückrufaktion. Betroffen waren Exemplare, die von Juli 2014 bis Juli 2015 verkauft wurden. LG Smartwatch Urbane 2nd Edition



Hardwareprobleme machten LG bei seiner Smartwatch Urbane 2nd Edition zu schaffen. Die Smartwatch mit dem Betriebssystem Android Wear war erst knapp eine Woche im Handel, als LG im November vergangenen Jahres die Notbremse zog. Käufer bekamen ihr Geld zurück.



Die Urbane 2nd Edition war die erste Android-Smartwatch mit LTE-Modem, die in den Handel kam. Mängel in der Verarbeitung des Displays hätten zu Grafikfehlern und Beeinträchtigungen bei der Nutzung geführt, teilte LG später mit. Im März 2016 brachte das Unternehmen eine überarbeitete Version auf den Markt. Wie bei den meisten anderen Umtauschaktionen hielten sich auch hier sowohl der materielle als auch der Imageschaden in Grenzen.

mit ap und Reuters

