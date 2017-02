Wie lange hält Facebooks Wachstum? "Zuck" wird schon was einfallen

Zur Großbildansicht AP Mark Zuckerberg bereitet die Märkte auf nicht mehr ganz so spektakuläres Wachstum vor und sucht nach neuen Erlösquellen

Faceboook-Chef Mark Zuckerberg hat den Umsatz im abgelaufenen Quartal um die Hälfte gesteigert und den Gewinn mehr als verdoppelt. Dieses Tempo dürfte kaum zu halten sein. Darauf stimmt Zuckerberg die Märkte ein. Die zeigen sich gelassen, getreu dem Motto: "Zuck" wird schon was einfallen

Was sind schon 500 Millionen Dollar? Eine enorme Summe, möchte man meinen. In der Welt der milliardenschweren Tech- und Internetkonzerne wie Amazon, Apple, Google oder Facebook ist so ein Betrag aber für das Geschäft mittlerweile nur noch ein unerheblicher Posten.

Genau so kommentierte nämlich Facebook-Managerin Sheryl Sandberg den Richterspruch, der den Konzern verpflichtet, 500 Millionen Dollar an die Spielefirma ZeniMax Media zu zahlen. Sie wirft Facebook vor, für die Entwicklung der VR-Brille Oculus eine ZeniMax-Technologie genutzt zu haben. Facebook hatte Oculus 2014 für rund zwei Milliarden Dollar gekauft. Natürlich werde Facebook in Revision gehen, ließ Sandberg wissen. Für das Geschäft von Facebook aber sei die Brille "unerheblich".

Wie wahr! Was sind schon 500 Millionen Dollar bei einem Quartalsumsatz von 8,81 Milliarden Dollar? Eine Randnotiz, mehr nicht. Um mehr als die Hälfte legte der Umsatz im vierten Quartal zu. Den Löwenanteil von 8,63 Milliarden Dollar spülte die Werbung ein. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 3,57 Milliarden Dollar - und damit mehr als doppelt so große wie im Vorjahresquartal.

8,63 Milliarden Dollar Umsatz nur mit Werbung! Die das soziale Netzwerk in die Timeline der Nutzer spielt. Dort wird der Platz zwischen Postings für bezahlte Werbung mittlerweile eng - will Facebook die Nutzer nicht mit noch mehr Werbung vergraulen.

Gründer Mark Zuckerberg weiß das, ließ schon Spätherbst vergangen Jahres mitteilen, dass das Werbewachstum sich abschwächen könne und stimmte Analysten in der Nacht zu Donnerstag erneut vorsichtig auf weniger spektakuläre Zuwachsraten ein.

Die Experten blieben gleichwohl positiv gestimmt: "Sie sind 2016 um 57 Prozent gewachsen, und unser gegenwärtiges Modell legt beim Umsatz ein Plus von 'nur' 38 Prozent im Jahr 2017 zugrunde. Das ist noch immer ziemlich beeindruckend", sagte später Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities.

Gleichwohl lotet Zuckerberg selbstverständlich neue Wachstumsquellen aus. Für seine Video-Offensive etwa will er mehr Personal einstellen. Mit entwickelten Kurzvideos könne Facebook nicht nur der Videoplattform YouTube der Google-Mutter Alphabet Konkurrenz machen. Auch der Online-Videothek Netflix könnte dadurch ein Wettbewerber erwachsen, meinen Experten.

Dann gilt der Blick natürlich den milliardenschweren Zukäufen wie WhatsApp und dem eigenen, konkurrierenden Facebook Messenger, die jeweils rund 1 Milliarden Nutzer zählen - noch nutzt Facebook die bei WhatsApp abgefischten Userdaten nicht für nervige Werbung. Das könnte sich aber bald ändern.

Auf dem sozialen Netzwerk Instagram, das schon längst mehr als eine reine Foto-App ist, lässt sich dagegen längst problemlos Werbung schalten - was auch geschieht: Im abgelaufenen Quartal soll Facebook damit nach Analystenschätzungen rund 900 Millionen Dollar eingespielt haben.

Das ist allerdings ein verschwindend geringer Anteil, wenn man bedenkt, dass Facebook rund 84 Prozent seiner Werbeerlöse allein mit mobilen Endgeräten einspielt. Zudem dürfte mit dem Börsengang des Wettbewerbers Snapchat dieses Segment in Zukunft noch viel härter umkämpft sein.

Doch noch trauen die Märkte Zuckerberg offenbar zu, das Wachstum hoch zu halten und neue Erlösquellen zu generieren - wie etwa seinerzeit bei der schnellen Verlagerung der Werbung auf mobile Endgeräte. Und US-Präsident will "Zuck" offenbar auch nicht mehr werden. Da bleibt mehr Zeit fürs Geschäft. Nachbörslich jedenfalls legten die Titel von Facebook Börsen-Chart zeigen weiter zu und bauten die Gewinne auf gute 16 Prozent seit Jahresbeginn aus.

mit Reuters

