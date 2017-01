Spekulationen um Facebook-Chef Mark Zuckerberg sagt, er will nicht US-Präsident werden

Über die politischen Ambitionen von Mark Zuckerberg gab es zuletzt einige Spekulationen. Jetzt hat der Facebook-Chef klargestellt: US-Präsident will er momentan nicht werden.

Auf die Frage der US-Plattform Buzzfeed News, ob er Pläne habe, das höchste Amt der USA zu erreichen, antwortete Zuckerberg nach Angaben der Plattform: "Nein."

Er konzentriere sich darauf, die Facebook-Community weiter auszubauen und arbeite an der Chan Zuckerberg Initiative, so der Facebook-Chef. Die Chan Zuckerberg Initiative hatte Zuckerberg 2015 gemeinsam mit seiner Ehefrau Priscilla Chan ins Leben gerufen, um darüber den größten Teil seines Vermögens Zwecken zukommen zu lassen, die nach seiner Einschätzung der Allgemeinheit dienen.

Zuckerbergs Absage an das Präsidentenamt kommt nach mehreren Wochen mit Spekulationen über mögliche politische Ambitionen des Facebook-Chefs. Verschiedene Hinweise hatten diesen Spekulationen Nahrung gegeben. Zuletzt sicherte sich Zuckerberg beispielsweise vor wenigen Wochen die Dienste zweier Männer, die schon Barack Obama und George W. Bush den Weg ins Weiße Haus ebneten.

Wie Zuckerberg Anfang Januar auf seiner Facebook-Seite bekannt gab, hatte er David Plouffe und Ken Mehlman für die Arbeit in seiner Stiftung gewonnen. David Plouffe leitete 2008 den erfolgreichen Wahlkampf des jetzt scheidenden US-Präsidenten Barack Obama, dessen Chefberater im Weißen Haus er später auch war. Der Jurist Ken Mehlman kommt vom Private-Equity-Riesen KKR zu Zuckerberg und blickt auf eine lange Karriere in der republikanischen Partei der USA zurück. 2004 leitete er die Kampagne, die zur Wiederwahl des seinerzeitigen US-Präsidenten George W. Bush geführt hat. Von 2005 bis 2007 war Mehlman Vorsitzender des Republican National Committee.

Auch zuvor hatte Zuckerberg bereits deutlich gemacht, dass er sich nicht nur finanziell für die Allgemeinheit einsetzen will. Der Facebook-Gründer ist vielmehr auch an politischer Einflussnahme interessiert.

Auch seine alljährliche "Challenge" wurde in diesem Jahr in diese Richtung gedeutet. Zuckerberg hatte zu Beginn des Jahres bekannt gegeben, eine Rundreise durch die Vereinigten Staaten zu planen und Menschen in allen 50 Bundesstaaten treffen zu wollen.

Die US-Plattform Techcrunch berichtete zudem unmittelbar nach dem Bekanntwerden der "Challenge" in dem Zusammenhang von einem weiteren Detail: Demnach hat Zuckerberg in seinem Unternehmen bereits Vorkehrungen getroffen, die es ihm ermöglichen, gegebenenfalls länger als die häufig üblichen zwei Jahre für ein Amt in die Politik zu gehen, und trotzdem die Kontrolle über Facebook zu behalten. Auch der britische "Guardian" hatte zuvor berichtet, dass Zuckerberg mit Facebook-Managern bereits über die Frage gesprochen hat, wie er politisch aktiv sein könnte, ohne die Kontrolle über sein Unternehmen zu verlieren.

