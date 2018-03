Heftige Facebook-Krise, aber kein Wort vom CEO Wo ist eigentlich Mark Zuckerberg?

Seit Tagen stumm und unsichtbar: Facebook-CEO Zuckerberg

Mark Zuckerberg und seine Gattin Priscilla Chan haben gebacken. Leckere Hamantaschen, zum jüdischen Purimfest. Auf Zuckerbergs Facebook-Seite halten die beiden voller Stolz das Backblech in die Kamera, verbunden mit dem Gruß: Chag sameach ("Frohes Fest!").

Es ist der bislang jüngste Eintrag auf der persönlichen Seite des Facebook-CEO, und er stammt von Anfang März. Seither herrscht Funkstille. Das wäre in normalen Zeiten nicht weiter ungewöhnlich, doch diese Zeiten sind nicht normal für das weltweit größte soziale Netzwerk. Facebook befindet sich mitten in der bislang wohl schwersten Krise seit dem Start vor etwa 14 Jahren - und der Firmenchef bleibt seit Tagen stumm und unsichtbar.

Immerhin: Am Mittwoch meldete die US-Website Axios, Zuckerberg wolle sich in den kommenden 24 Stunden persönlich zu dem immer weiter ausufernden Datenskandal äußern, in dessen Zentrum sich sein Unternehmen befindet, und der womöglich eine entscheidende Wende in der bisherigen Erfolgsgeschichte Facebooks bedeuten kann. Eine offizielle Bestätigung für diese Meldung gibt es von Facebook allerdings nicht.

Und außerdem: Ist es angesichts der rasanten Entwicklung der Ereignisse nicht bereits deutlich zu spät für ein wie auch immer geartetes Statement des Facebook-CEOs?

Seit dem Firmenstart steht Facebook in der Kritik von Datenschützern, denen es zu intransparent erscheint, was das US-Unternehmen wirklich mit den Unmengen von Informationen macht, über die es von seinen inzwischen rund zwei Milliarden Nutzern weltweit verfügt. Seit der vergangenen US-Wahl spekulieren Beobachter zudem, welchen Einfluss Facebook - gewollt oder ungewollt - als wichtiges Informationsmedium für Millionen US-Bürger auf den Wahlausgang genommen haben kann.

In den vergangenen Tagen spitzten sich die Ereignisse nun zu. Mehrere Medien enthüllten, wie die britische Firma Cambridge Analytica schon vor Jahren millionenfach Nutzerdaten von Facebook abgezogen und für das Lager des heutigen US-Präsidenten Donald Trump in dessen Wahlkampf 2016 - womöglich mit russischer Unterstützung -nutzbar gemacht haben soll. 50 Millionen Facebook-Profile soll Cambridge Analytica zu diesem Zweck detailliert ausgewertet haben, schrieben die "New York Times" sowie der britische "Observer" in exklusiven Veröffentlichungen.

