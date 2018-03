Fulminantes Börsendebüt inmitten des Sturms Börsen fallen - doch Dropbox legt 50 Prozent zu

Speicherdienst Dropbox: Fulminantes Börsendebüt inmitten des Börsensturms

Investoren trennen sich auf breiter Front von Aktien, doch beim Online-Speicherdienst Dropbox greifen sie zu: Einen unerwartet guten Börsenstart haben die Aktien des Online-Speicherdienstes Dropbox am Freitag hingelegt. Der erste Kurs lag bei 29 US-Dollar und damit knapp 40 Prozent über dem Ausgabepreis von 21 Dollar. Zeitweise wurde die Aktie bei 31,30 Dollar gehandelt und damit fast 50 Prozent höher.

Medienberichten zufolge war die Nachfrage im Vorfeld sehr groß - die Aktienplatzierung soll 25-fach überzeichnet gewesen sein. Dropbox hatte den Ausgabepreis daraufhin in letzter Minute noch einmal hochgesetzt.

Der Börsengang ist die größte Emission eines US-Technologieunternehmens seit März 2017, als der Snapchat-Betreiber Snap Börsen-Chart zeigen den Schritt an die Börse wagte.

Der Risikoappetit der Tech-Investoren an der Nasdaq scheint also noch nicht gestillt zu sein - trotz der Turbulenzen der vergangenen Tage. In Deutschland dagegen litt der Börsengang der Deutsche-Bank-Tochter DWS unter der allgemeinen Verkaufsstimmung. Die Aktie der DWS fiel im Handelsverlauf unter den Ausgabekurs von 32,50 Euro.

Das 2007 gegründete Unternehmen Dropbox bot zunächst nur einen kostenlosen Service an, mit dem Verbraucher Fotos, Musik oder andere Daten teilen können. Dies haben mittlerweile aber nicht nur der direkte Rivale Box, sondern auch Konzerne wie Google Börsen-Chart zeigen , Microsoft oder Amazon Börsen-Chart zeigen im Sortiment. Dropbox konzentriert sich daher verstärkt auf Geschäftskunden. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen elf Millionen zahlende Kunden in 180 Ländern.