T-Mobile mit Gewinnsprung John Legere liefert

T-Mobile-US-Chef John Legere

Nach einem weiteren starken Quartal erwartet T-Mobile US erneut mehr Gewinn. Spartenchef John Legere stärkt damit die Position der Telekom-Tochter für Fusionsgespräche in den USA.

Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, sammelt mit steigenden Umsätzen und Gewinnen Pluspunkte für Fusionsgespräche in den USA. T-Mobile hat im dritten Quartal den Nettogewinn auf 550 Millionen US-Dollar nach 366 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum in die Höhe geschraubt, teilte die Nummer drei am US-Mobilfunkmarkt am Montag mit.

T-Mobile übertraf damit die Erwartungen von Experten. Der Umsatz stieg auf zehn Milliarden Dollar nach 9,3 Milliarden und lag damit im Rahmen der Prognosen.

Im Gesamtjahr rechnet US-Spartenchef John Legere nun mit 10,8 bis 11,0 Milliarden Dollar beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Bisher standen 10,5 bis 10,9 Milliarden Dollar im Plan. Auch bei den rentablen Vertragskunden unter eigenen Marken wird T-Mobile wieder optimistischer: Ihre Anzahl soll 2017 um 3,3 bis 3,6 Millionen steigen. Bislang ging das Unternehmen von 3 Millionen Neukunden aus.

T-Mobile hatte mit Milliarden-Investitionen und Tarifsenkungen den US-Markt aufgerollt und jagt damit den Platzhirschen Verizon und AT&T Kunden ab. Die Tochter ist damit auch ein wichtiger Wachstumsmotor für den Bonner Mutterkonzern. Die Deutsche Telekom konnte auch dank des brummenden Mobilfunkgeschäfts in den USA im Sommer ihre Erwartungen für den operativen Gewinn 2017 anheben.

Insidern zufolge verhandelt T-Mobile mit dem Konkurrenten Sprint, der Nummer vier auf dem US-Markt, über einen Zusammenschluss. T-Mobile wollte sich am Montag nicht zu dem Thema äußern.

