T-Mobile US bietet bei Auktion Neue Milliarden von der Mutter zum Zocken

Zur Großbildansicht REUTERS Sorgt in den USA für rasantes Wachstum, braucht aber auch viel Geld: T-Mobile-Chef John Legere

Die Deutsche Telekom unterstützt ihre Amerika-Tochter in der heißen Phase der US-Frequenzauktion mit weiteren Milliarden. Die Bonner Zentrale plane, T-Mobile US einen vier Milliarden Dollar schweren Kredit einzuräumen, teilte die Telekom mit. Die Finanzierung werde es T-Mobile US ermöglichen, bestehende Schulden teilweise zu refinanzieren. Hintergrund der Aktion ist auch, dass der deutsche Telekom-Riese für neue Schulden weniger Zinsen zahlt als der US-Ableger.

Unabhängig davon kündigten die Rheinländer noch die Begebung einer Euro-Anleihe an, deren Volumen und Konditionen später veröffentlicht werden.

Bereits Anfang Januar hatte der Mutterkonzern mit T-Mobile US eine Kreditvereinbarung über drei Milliarden Dollar abgeschlossen. Die Deutsche Telekom bezifferte zu diesem Zeitpunkt ihre Liquiditätsreserve auf 12,9 Milliarden Euro, die nicht in Anspruch genommen sei.

Die finanzielle Rückendeckung von Telekom-Chef Tim Höttges ist beim erfolgreichen T-Mobile US hoch willkommen. Seit dem Frühjahr 2016 läuft in den Vereinigten Staaten eine Versteigerung von neuen Mobilfunkfrequenzen, bei der Experten zufolge bald der Hammer fallen dürfte. Derzeit stehen die Gebote insgesamt bei 18 Milliarden Dollar.

T-Mobile US benötigt zusätzliches Funkspektrum, da die Kundenzahlen rasant wachsen. Voriges Jahr lockte US-Chef John Legere zum dritten Mal in Folge mehr als acht Millionen Kunden. Mit gut 71 Millionen Nutzern überholte die Firma aus dem Bundesstaat Washington bereits den Rivalen Sprint und rangiert unter den US-Mobilfunkern auf Platz drei - hinter Verizon und AT&T.

Bisherige Versuche der Telekom-Spitze, T-Mobile US zu verkaufen, scheiterten am Veto der US-Regierung. Marktexperten erwarten unter dem neuen Präsidenten Donald Trump jedoch einen deutlich übernahmefreundlicheren Kurs der Kartellbehörden.

rei/Reuters

