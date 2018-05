Datenschutzgesetzerklärungen Lesen Sie die Texte - oder nicht?

Zur Großbildansicht imago/Rüdiger Wölk DSGVO: Ab 25. Mai gilt das neue EU-Datenschutzgesetz. Im Vorfeld versuchen sich Anbieter das OK ihrer Nutzer zu holen, um auch weiterhin auf Daten Zugriff zu haben.

Der Countdown für das neue Datenschutzgesetz läuft. WhatsApp, Facebook und Co. schicken im Vorfeld Datenschutzerklärungen an ihre Nutzer, mit der Bitte um Zustimmung. Zustimmung dafür, dass das Unternehmen weiterhin Daten sammeln darf, was künftig werden soll, so der Wunsch der EU.

Die Abhandlungen sind jedoch manchmal seitenlang. Wird der "normale" Nutzer damit überfordert, interessiert es ihn vielleicht gar nicht? Wir möchten gerne wissen, ob Sie sich die Informationsschreiben tatsächlich durchgelesenen oder ohne alles gelesen zu haben, der neuen Datenschutzerklärung der Anbieter einfach "blind" zugestimmt haben.