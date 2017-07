Angriffe aus dem Internet Nur 3 Prozent der Firmen vor Hackern gut geschützt

Zur Großbildansicht DPA Unternehmen verkennen die Gefahren und sichern zu wenig ihr Unternehmen gegen Hackerangriffe ab

Hacker richten jedes Jahr Milliardenschäden in Deutschland an. Doch die wenigsten Unternehmen seien ausreichend geschützt. Selbst in Führungsetagen fehle oft das Verständnis für die Gefahren, warnt der TÜV.

Nur drei von hundert deutschen Unternehmen sind nach Einschätzung des TÜV ausreichend vor Hackerangriffen geschützt. Es sei "viel Zeit vergangen, in der zu wenig passiert ist", sagte Dirk Kretzschmar von der Computersparte des TÜV-Nord der "Welt am Sonntag", die über die Zahlen berichtete.

Während Hacker immer professioneller würden, hätten viele Firmen nicht einmal das Nötigste unternommen, um sich zu verteidigen, kritisierte der Experte. Unternehmen sollten beispielsweise wissen, welche Dienstleistungen oder Geschäftsbereiche sie besonders schützen müssten und wie sie Angriffen besser vorbeugen könnten, sagte der Leiter der TÜV-Nord-Computersparte.

"Leider haben viele Unternehmen bis heute keine Antwort darauf." Bis in viele Führungsetagen hinein fehle das Verständnis dafür, welche Gefahren durch das Internet und die damit verbundene Vernetzung drohten.

Dem Branchenverband Bitkom zufolge verursachen Cyberangriffe in Deutschland jährlich einen Schaden in Höhe von 55 Milliarden Euro. Experten sehen vor allem die Vernetzung von Unternehmen mit Dienstleistern und Maschinenherstellern als Problem. "Das ist ein riesiges Einfallstor für Cyberangriffe", sagte Kretzschmar.

rei/afp

