New York - London in drei Stunden Dieses Startup aus Denver will die Concorde wiederbeleben

Boom Technology

Der Flieger scheint irgendwie aus der Zeit gefallen - aus einer Zeit voller Pilotenstreiks, in der sich die meisten Airlines mit immer neuen Billigklassen und damit verbundenen Komfort-Einschränkungen und Zuzahlungsmodellen gegenseitig überbieten.

Niederungen, mit denen sich das US-Startup Boom nicht abgibt. Die Macher hinter Boom träumen stattdessen von einem Konzept, das einst als Zukunft des Fliegens galt - nach dem Absturz der Concorde im Jahr 2000 für den öffentlichen Luftverkehr allerdings zwischenzeitlich beerdigt wurde.

Dem Traum vom Überschallfliegen

Zu teuer, zu unfallanfällig, zu energie-ineffizient - lautete damals das Urteil, nachdem eine Concorde beim Start in der Nähe des Pariser Flughafens Charles de Gaulle Feuer gefangen hatte und 113 Menschen bei dem Unglück umkamen.

8





Das kleine US-Start-up Boom hat sich nun in den Kopf gesetzt, die Überschallfliegerei mit Passagieren wiederzubeleben - und sich dazu Unterstützung vom britischen Unternehmer Richard Branson geholt.

Die Idee: Überschallfliegen wie einst mit der Concorde - nur noch ein bisschen schneller. Mit Mach 2,2 oder 1450 Meilen pro Stunde, so das Unternehmen, soll der neue Flieger unterwegs sein - was einer Reisezeit zwischen New York und London von rund dreieinviertel Stunden entsprechen würde.

Seite 1 von 2 1. Teil: Dieses Startup aus Denver will die Concorde wiederbeleben

Dieses Startup aus Denver will die Concorde wiederbeleben 2. Teil: 2017 soll der erste Flieger abheben

Nachrichtenticker