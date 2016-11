Alibaba greift Amazon in Europa an Alibabas Wolke kommt nach Deutschland

Es lässt sich nicht mit der Post verschicken und doch ist es der Wachstumsmotor, der Amazon in der Gewinnzone hält: das Cloud-Geschäft, das mittlerweile rund 10 Prozent des Umsatzes des Onlinehändlers ausmacht. Und mit dem Jeff Bezos seine Expansion im E-Commerce finanziert. Ein Anteil, der in der nahen Zukunft noch steigen dürfte. Alleine im abgelaufenen Quartal lag das Umsatzplus bei AWS bei mehr als 50 Prozent.

Bislang ist Amazon mit seinem 2006 gegründeten Cloud-Service noch klarer Marktführer und lässt in einigen Bereichen - was den Umsatz angeht - selbst Tech-Größen wie Microsoft, Google, IBM und Salesforce alt aussehen.

Doch angesichts des hohen zweistelligen Wachstums in der Branche macht sich nun auch noch ein anderer Wettbewerber auf, AWS Konkurrenz zu machen: Der chinesische Onlinehändler Alibaba.

Wie AWS, Google, IBM und Microsoft investiert er kräftig in die Cloud und hat nun sein erstes europäisches Rechenzentrum in Frankfurt eröffnet. Auch im Mittleren Osten, in Australien und Japan sind Niederlassungen geplant.

Damit drängt der Händler, der die Belastbarkeit seiner Infrastruktur mit mehr als 175.000 pro Sekunde eingegangenen Bestellungen beim chinesischen Shoppingfestival Singles-Day bewirbt, in eine Domäne vor, in der bislang andere Wettbewerber das Sagen hatten.

So betreibt Amazons Marktführer AWS in Europa bereits mehrere Rechenzentren, die aktuell durch weitere Einrichtungen in Paris und London ergänzt werden.

Auch Microsoft hatte zuletzt kräftig in den Ausbau seines europäischen Cloud-Angebots investiert und die Kapazitäten für rund drei Milliarden Dollar mit neuen Präsenzen in Deutschland, Österreich und Finnland erweitert.

Im Gegenzug arbeitet auch AWS am Ausbau seines Angebots in China und will seine Präsenz dort mit einer weiteren Niederlassung erweitern.

Allerdings hat dort Alibaba mit insgesamt sechs Niederlassungen noch klar die Nase vorn. Und angesichts der Präferenz der Regierung gegenüber heimischer Infrastruktur haben Experten auch Zweifel, dass sich daran in absehbarer Zukunft etwas ändern dürfte.

