mm.de-Lexikon via Podcast Bitcoin und Blockchain - was ist das eigentlich?

Black Box: Tech #2 - Große Gesprächsrunde zu Bitcoin und Blockchain

Was ist Bitcoin und was kann ich damit machen? Ist die virtuelle Währung sicher? Und was hat es mit der Blockchain auf sich?

Beim Tech- und IT-Podcast "Black Box: Tech" sprechen Johannes Schaback und Joel Kaczmarek regelmäßig über IT- und Techthemen. In dieser Ausgabe diskutieren sie mit Radko Albrecht (Bitbond) und Jörg Platzer (Bundesverband Bitcoin) über die virtuelle Währung und warum diese die gesamte (Wirtschafts-)Welt verändern könnte.

00:00:00 - 00:04:47 | Vorstellung der Teilnehmer

00:04:48 - 00:08:40 | Was ist Bitcoin?

00:08:41 - 00:11:46 | Die "Herstellung" von Bitcoins

00:11:47 - 00:17:24 | Was ist die Blockchain?

00:17:25 - 00:26:56 | Wertfindung und Begrenztheit der Anzahl

00:26:57 - 00:28:41 | Verwendungszwecke von Bitcoins

00:28:42 - 00:30:58 | Fraud-Risiken: Bitcoin und Terrorfinanzierung

00:30:59 - 00:33:19 | Mining: Die Herstellung von Bitcoins

00:33:20 - 00:37:46 | Verortung von Bitcoin: Wert, Anlage, Alternativen

00:37:47 - 00:43:45 | Die Weiterentwicklung von Bitcoin

00:43:46 - 00:48:33 | Bafin & Co: Die Regulierung von Bitcoin

00:48:34 - 00:51:37 | Abschaffung und Verbot von Bitcoin

00:51:38 - 00:55:30 | Akzeptanz: unberechtigt schlechter Ruf

00:55:31 - 01:01:15 | Vergleich zu anderen P2P-Anbietern

01:01:16 - 01:03:49 | Was Bitcoin nicht kann

Radko Albrecht ist der Gründer & CEO von Bitbond. Bitbond ist die erste globale Vermittlung für Darlehen an Selbständige und Kleinunternehmer. Durch das Verwenden von Bitcoin als Zahlungsnetzwerk erhalten Nutzer aus der ganzen Welt bankenunabhängigen Zugang zu Darlehen und profitablen Zinsen.

Jörg Platzer ist Mitglied der Crypto Economics Consulting Group und Vorstandsmitglied des Bundesverbands Bitcoin. Er betreibt in Berlin die Bar ROOM77, in der mit Bitcoins gezahlt werden kann.

Johannes Schaback ist Gründer und CTO der Plattform LadenZeile.de, die er 2009 zusammen mit Robert Maier aus Rocket Internet heraus gründete und 2011 an Axel Springer verkaufte. Seit 2013 ist Johannes als Business Angel aktiv im Verbund der Saarbruecker21 Gruppe.

Joel Kaczmarek ist Gründer und Chefredakteur von digital kompakt, einem Online-Magazin zur Digitalwirtschaft. Zuvor leitete er vier Jahre die Fachpublikation Gründerszene und verfasste die erste Biografie über die drei Internetunternehmer Alexander, Marc und Oliver Samwer.

Zur Webseite von digital kompakt: www.digitalkompakt.de

