Reaktion auf wachsenden Chip-Bedarf der Auto-Branche Attacke auf Infineon: Rekord-Deal in Halbleiter-Branche

Der US-Chiphersteller Qualcomm wagt mit der Übernahme des niederländischen Rivalen NXP den bisher größten Zukauf in der Halbleiterindustrie. Der Spezialist für Mobilfunk- und Grafikchips will für die einstige Philips -Sparte - einschließlich Schulden - insgesamt rund 47 Milliarden Dollar hinlegen, wie beide Konzerne am Donnerstag mitteilten.

NXP ist stark auf Chips für den Einsatz in Autos ausgerichtet und ein Rivale des bayerischen Infineon-Konzerns, der zuletzt ebenfalls für Milliarden eingekauft und sich verstärkt auf die Auto-Industrie konzentriert hat. Die anstehende Fusion ist der vorläufige Höhepunkt eines seit zwei Jahren grassierenden Übernahmefiebers in der Branche. Die Hersteller suchen so angesichts steigender Investitionen und günstiger Kredite nach Wachstums- und Sparmöglichkeiten.

Mit der Produktpalette der Niederländer will sich der US-Konzern nun unabhängiger vom Smartphone-Geschäft machen. Der Aufstieg zu einem der führenden Chiplieferanten für die Autoindustrie ist Qualcomm einen Aufschlag von gut elf Prozent auf den NXP-Schlusskurs vom Mittwoch wert. Die Amerikaner zahlen 110 Dollar pro Aktie in bar und legen damit rund 38 Milliarden Dollar auf den Tisch. Sie wollen das Geschäft mit Barmitteln finanzieren, müssen dafür aber auch neue Schulden aufnehmen. Einschließlich der von NXP übernommenen Schulden hat der Deal ein Volumen von 47 Milliarden. Zusammen kämen NXP und Qualcomm auf einen Jahresumsatz von mehr als 30 Milliarden Dollar.

Die Fusion soll bis Ende 2017 über die Bühne gehen und sich für Qualcomm unmittelbar mit höheren Gewinnen auszahlen. Binnen zwei Jahren würden zudem Kosteneinsparungen von 500 Millionen Dollar jährlich angepeilt, teilte das Unternehmen aus San Diego mit. Zudem sollten Steuervorteile genutzt werden.

Bereits Ende vergangener Woche hatten Insider über das sich anbahnende Geschäft berichtet. Qualcomm ist nach Daten des Analysehauses IHS gemessen am Umsatz weltweit die Nummer drei, NXP die Nummer sieben. Die Niederländer selbst hatten erst Ende 2015 für knapp zwölf Milliarden Dollar das US-Unternehmen Freescale Semiconductor übernommen und waren damit zum führenden Produzenten von Autoelektronik aufgestiegen. Seitdem erwirtschaftet NXP 40 Prozent seines Umsatzes in derAutobranche. Dort wächst wegen der wachsenden Digitalisierung der Chip-Bedarf.

Im Handy-Markt bekommt Qualcomm dagegen längst zu spüren, dass das Smartphone-Geschäft nicht mehr so brummt wie einst. Zudem haben die Amerikaner mit starker Konkurrenz von Rivalen aus China und Taiwan zu kämpfen. Während die Konsolidierung mit Großfusionen wie der 37 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Konzerns Broadcom durch den heimischen Rivalen Avago im vorigen Jahr voranschritt, hielt sich Qualcomm bisher mit Zuläufen eher zurück.

