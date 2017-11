Paradise Papers enthüllen Pünktlich zum iPhone X - neuer Steuerärger für Apple

Zur Großbildansicht REUTERS Neues iPhone im Verkauf: Apple dürfte sich kaum über die Enthüllung zum Thema Steuern freuen

11





Gerade noch beherrschten Bilder von Apple-Fans, die sich über das neue iPhone X freuen, das Bild des Smartphone-Herstellers in den Medien, da kommt wieder dieses andere, aus Sicht der Apple-Oberen vermutlich leidige Thema auf Tapet: Apples Steuerpolitik.

Anlass diesmal: Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, taucht auch der Name des Konzerns aus Cupertino in Kalifornien in den sogenannten Paradise Papers auf. Das ist ein Konvolut interner Datensätze von zwei Firmen der globalen Offshore-Industrie, nämlich der in Bermuda ansässigen Anwaltskanzlei Appleby sowie der Treuhandfirma Asiaciti mit Sitz in Singapur. Das Datenmaterial, dessen Inhalte in Deutschland maßgeblich von der "SZ" veröffentlicht werden, gibt Aufschluss über das Geschäfts- und Finanzgebaren zahlreicher prominenter Player der Weltwirtschaft - darunter eben auch Apple.

Der Iphone-Hersteller habe die Offshore-Experten schriftlich gebeten, eine neue Steueroase für seine Geschäfte zu suchen, so der Bericht. Es sollte ein Land sein, das wenig Transparenz und Steuern verlangt und in dem offenkundig keine Opposition diese Großzügigkeit gegenüber dem Unternehmen rückgängig machen könnte, wenn sie an die Regierung käme.

Von wann dieses Schreiben stammt, ist nicht bekannt. Es ist also offen, ob es im direkten Zusammenhang steht mit den Problemen, die Apple Börsen-Chart zeigen aufgrund seiner geschickten Steuerpolitik seit einiger Zeit mit der Europäischen Union hat.

Hintergrund: Apple gehört zu jenen international agierenden Konzernen, die viel Know-how in eine möglichst steueroptimierte Konstruktion ihrer Konzernstruktur investieren. Als Unternehmen, die das ebenfalls tun, gelten beispielsweise Facebook Börsen-Chart zeigen oder der schwedische Möbelriese Ikea.

All diese Firmen haben eins gemeinsam: Sie machen Milliardenumsätze und Riesengewinne - zahlen aber dank der Konzernstruktur und geschickt gewählter Firmensitze kaum Steuern darauf. Im Falle von US-Konzernen wie Apple oder auch Google Börsen-Chart zeigen sowie Microsoft Börsen-Chart zeigen kommt hinzu, dass sie ihre Milliardenschweren Kassenbestände zum großen Teil tunlichst fern ihrer US-Heimat aufbewahren. Würden die Unternehmen das Geld in die USA transferieren, fielen ebenfalls hohe Steuerzahlungen darauf an.

Seite 1 von 2 1. Teil: Pünktlich zum iPhone X - neuer Steuerärger für Apple

Pünktlich zum iPhone X - neuer Steuerärger für Apple 2. Teil: Apple zahlte in Irland lediglich 0,005 Prozent Steuern