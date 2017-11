46,7 Millionen iPhones verkauft Apple übertrifft Erwartungen und steigt auf Rekordhoch

Apple: Gewinn und Umsatzprognose über Erwartungen, Aktie auf Rekordhoch

Der iPhone-Hersteller Apple Börsen-Chart zeigen hat mit seinen Zahlen zum vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Die Aktie des an der Börse wertvollsten Konzerns der Welt legte nach Bekanntgabe der Zahlen nach Börsenschluss mehr als 3 Prozent zu und erreichte mit 173 US-Dollar ein Rekordhoch. Apple hat im abgelaufenen Quartal (Juli bis September) knapp 47 Millionen iPhones verkauft.

Der Verkauf des neuen iPhone X wird am 3. November beginnen. Apple erwartet, dass man im umsatzstärksten laufenden Quartal im Zuge des Weihnachtsgeschäftes einen Umsatz von 87 Milliarden Dollar erzielen werde - diese Prognose liegt deutlich höher als von Analysten erwartet.

Im laufenden Quartal übertraf Apple mit 46,7 Millionen verkauften iPhones die Schätzungen der Analysten leicht. Der Gewinn stieg auf 10,7 Milliarden Dollar, das entspricht 2,07 Dollar pro Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn bei 9 Milliarden Dollar gelegen.

Mit den iPhone Verkäufen erzielte Apple rund 55 Prozent seines Umsatzes, der um 12 Prozent auf 52 Milliarden Dollar stieg.

Auch in China kehrte Apple trotz steigender Konkurrenz durch Samsung oder chinesische Hersteller auf den Wachstumspfad zurück. Der Umsatz in China lag bei 9,8 Milliarden Dollar - eine deutliche Steigerung gegenüber den 8 Milliarden Dollar Umsatz im Vorjahreszeitraum. Auch in Indien habe man den Umsatz deutlich gesteigert, teilte Apple am Donnerstag Abend mit.

la/rtr