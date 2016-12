Angeblicher Präsidentenmacher Cambridge Analytica Sind Wahlen künftig käuflich?

Zur Großbildansicht Getty Images Alexander Nix: Der Chef des Big-Data-Polit-Beraters Cambridge Analytica nutzt die Gunst der Stunde

Würde man Alexander Nix in der Londoner Innenstadt begegnen, würde man ihn keines zweiten Blickes würdigen. Der 41-Jährige mit seinen blonden zurückgekämmten Locken, seinem schmal geschnittenen Anzug und seiner Hornbrille sieht aus wie ein durchschnittlicher Investmentbanker oder Regierungsberater. Geflegt, unauffällig und geschmeidig.

Doch anders als seine Kollegen ist der ehemalige Finanzanalyst mit seiner Firma Cambridge Analytica aktuell einer der am meisten gehypten Manager Europas. Schuld daran ist unter anderem ein Artikel des Wochenenendmagazins mehrerer Schweizer Tageszeitungen "Das MAgazin", in dem Nix als Königsmacher der US-Wahlen porträtiert wird, Eine These die zuvor auch schon Medien wie Bloomberg oder das "Wall Street Journal" unter die Lupe genommen haben.

Mit seiner Firma, die unter anderem mit Hilfe persönlicher Facebook-Daten die Persönlichkeitsstruktur von Millionen Amerikanern analysiert hat, so die These, habe Trump zielgerichtet politische Nachrichten an Millionen Amerikaner aussenden können und so die Wahlen für sich entscheiden können.

Ein fast schon apokalyptisches Szenario mit unvorhersehbaren Folgen für die Demokratien der Welt. Und auch für Europa. Denn nach der Wahl in den USA, so der Bericht, sei Nix mit seiner Firma nun in Europa auf Kundenfang. Und mache sich bereit, auch hierzulande Wähler mit seiner Big-Data-Technik zu manipulieren.

Was ist dran an dieser Horrorstory? manager-magazin.de hat bei Experten und Nix selbst nachgefragt.

