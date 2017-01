Fliegende Lager, autonome Trucks und ein Tunnelsystem Amazons verrückteste Ideen für die Welt von übermorgen

Der Online-Konzern Amazon wächst zwar rasant, doch die Aktionäre reagierten zuletzt im Herbst vergangenen Jahres unzufrieden auf Geschäftszahlen. Zwar konnte Amazon Umsatz und Gewinn steigern. Die Aktie fiel aber trotzdem kräftig, und zwar unter anderem wegen der hohen Lieferkosten, die die Bilanz des Online-Händler belasten.

Eine Folge: Kurz vor Weihnachten erhöhte Amazon an einigen Stellen die Versandkosten, die Kunden bei Bestellungen in Rechnung gestellt werden.

Zudem bastelt Amazon Börsen-Chart zeigen seit Langem schon daran, eigene, schnelle und vor allem günstige Wege zu entwickeln, bestellte Ware auszuliefern. In den USA verfügt das Unternehmen bereits über eigene Lkws. Zudem wurde im Sommer 2016 ein erstes firmeneigenes Transportflugzeug präsentiert.

Besonders futuristisch: Ende vergangenen Jahres lieferte Amazon in Großbritannien erstmals ein Paket per Drohne, also per ferngesteuertem Flugobjekt aus.

Wie weit Amazons Überlegungen in diese Richtung noch gehen, zeigt ein Blick auf die Patente des Konzerns allein aus dem vergangenen Jahr. Hier einige Highlights, zusammengestellt vom US-Tech-Portal Recode.

Fliegende Lagerhäuser

Amazon denkt offenbar über fliegende Lagerhäuser nach, die in knapp 14.000 Metern Höhe in der Luft schweben sollen. Beliefert werden könnten diese Lager mithilfe von kleinen Flugzeugen, heißt es bei Recode. Drohnen könnten demnach Ware von den Lagern in luftiger Höhe an Haushalte liefern.

Selbstfahrende Lkw

Wie bereits bekannt ist, verfügt Amazon in den USA über eine eigene Flotte von Lastwagen zur Auslieferung von Bestellungen. Laut Recode hat das Unternehmen seit Kurzem zudem ein Patent für ein Netzwerk, mit dessen Hilfe mit selbstfahrenden Fahrzeugen beispielsweise über Veränderungen in der Verkehrslage kommuniziert werden kann.

Mini-Drohnen

Laut Recode hat Amazon eine kleine Drohne entwickelt - nicht größer als der Audio-Stick Amazon Echo -, die per Sprache gesteuert werden kann. Mit der Unternehmenslogistik hat das allerdings offenbar zunächst wenig zu tun: Nach Angaben Amazons könne diese Drohne beispielsweise die Kameras an den Armaturenbrettern von Polizeiautos ersetzen, so Recode. Die Drohne sei klein genug, um auf der Schulter eines Polizisten platziert zu werden, heißt es.

Drohnen, die auf Lkw landen

Im September erhielt Amazon Recode zufolge ein Patent für ein Drohne, die auf einem fahrenden Lkw landen und auf ihm mitfahren kann. Das habe zwei Vorteile, heißt es: Einerseits könne die Drohne auf diese Weise lange Strecken energie- und kostensparend zurücklegen. Andererseits gebe es immer einen sicheren Landeplatz mehr, falls es im Flug zu Problemen kommen sollte.

