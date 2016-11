24-Stunden-Kaufrausch in China Eine Milliarde Dollar in fünfeinhalb Minuten

Zur Großbildansicht AFP Der härteste Tag für Kuriere: Am "Singles' Day" können Chinas Verbraucher Preisnachlässe von bis 50 Prozent beim Online-Einkauf einheimsen. Unternehmen setzen binnen Stunden Milliarden um - und die Waren müssen dann irgendwie zu den Kunden

10





Der chinesische Online-Shopping-Riese Alibaba hat am Freitag einen neuen Rekord aufgestellt. Innerhalb von nur fünfeinhalb Minuten waren auf der Plattform Waren für eine Milliarde US-Dollar verkauft worden, wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte. Am 11.11., dem chinesischen "Singles' Day", bieten Onlinehändler Nachlässe bis zu 50 Prozent an. Der Tag ist das weltweit umsatzstärkste Online-Shopping-Ereignis. Im vergangenen Jahr waren nur bei Alibaba innerhalb von 24 Stunden Waren für rund 14,3 Milliarden US-Dollar (etwa 13,1 Milliarden Euro) über die Online-Ladentheke gegangen.

Etwa 85 Prozent der Kunden nutzten nach Angaben des Unternehmens die Smartphone-App für den Shopping-Rausch. Schon Tage zuvor konnten sie damit die Objekte ihrer Begierde speichern und ab Mitternacht kaufen. Alibaba erwartet in diesem Jahr einen Umsatzanstieg von rund 30 Prozent, wie die Zeitung "South China Morning Post" berichtete. Die Chancen dafür standen am Freitagmittag gut: Innerhalb der ersten acht Stunden stand die Umsatzanzeige bereits bei 9 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen hatte den Start des Shopping-Ereignisses am Donnerstagabend mit einer Party in Hongkong begleitet. Dort standen unter anderem Fußballer David Beckham und seine Frau Victoria, die Band "One Republic" und Basketballstar Kobe Bryant auf der Bühne.

Zur Großbildansicht DPA Alibaba: Am "Singles' Day" lockt das Unternehmen mit hohen Rabatten, 24 Stunden lang. Das lässt Umsatzrekorde winken

Zwar gibt es an keinen anderem Tag des Jahres so viele billige Angebote wie am 11.11., den Käufern gehe es aber nicht mehr nur um den Preis, erklärt Sprecher Josh Gartner von Chinas größten Online-Marktplatz und Alibaba-Konkurrent JD.com. Qualität werde immer wichtiger. JD.com hatte die Preisschlacht in diesem Jahr auf elf Tage ausgeweitet.

Im vergangenen Jahr gab es nach Unternehmensangaben über eine Milliarde Bestellungen am 11.11.. Umsatzzahlen veröffentlichte JD.com jedoch nicht.

11





Auch westliche Unternehmen bieten am "Singles' Day" mittlerweile online Sonderangebote an. Die chinesischen Zusteller bereiten sich nun auf die Auslieferung der Bestellungen vor. Die Bahn habe dafür extra eine "goldene Woche des E-Commerce" ausgerufen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Zwischen dem 11. und 20. November sollen Hochgeschwindigkeitszüge, die sonst nur für Passagiere gedacht sind, auch die Pakete schnell zu den Kunden bringen.

got/dpa-afxp

Alle Artikel und Hintergründe zu IT & Tech

Mehr manager magazin Zur Startseite