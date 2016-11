Aixtron vs. US-Behörde CFIUS Obama entscheidet über Schicksal dieses deutschen Mittelständlers

Mit einer seiner letzten Amtsentscheidungen wird US-Präsident Barack Obama das Schicksal des deutschen Chipanlagenbauers Aixtron entscheiden. Hintergrund ist eine Entscheidung der US-Behörde CFIUS zu den Übernahmepläne eines chinesischen Investors für Aixtron, über die der deutsche Mittelständler am Freitagabend informierte. CFIUS habe beiden Firmen mitgeteilt, dass es ungelöste nationale US-Sicherheitsbedenken gegen den Zusammenschluss gebe, teilte Aixtron mit.

Deshalb sei Aixtron nahe gelegt worden, das Fusionsvorhaben aufzugeben. Andernfalls werde dem US-Präsidenten, der in der Sache das letzte Wort hat, empfohlen, die Freigabe nicht zu erteilen. Der chinesische Investor Grand Chip Investment (GCI) und Aixtron hätten aber entschieden, der Rücknahmeempfehlung nicht zu folgen. Der US-Präsident habe nun 15 Tage Zeit, über das Vorhaben zu entscheiden. GCI und Aixtron würden weiter aktiv im Verhandlungswege nach Möglichkeiten suchen, die US-Sicherheitsbedenken auszuräumen.

Der Fall ist nach der Causa Kuka zu einem Musterbeispiel für die neue Politisierung der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen geworden: Peking will mit dem staatskapitalistischen Plan "Made in China 2025" in zahlreichen Branchen Weltmarktführer schmieden und hat dazu eine Aufkaufwelle im Ausland und vor allem auch in Deutschland losgetreten. In Deutschland hat das zum Teil die Befürchtung ausgelöst, die Volkswirtschaft verliere dadurch wesentliche Leistungsträger.

Grand Chip will den angeschlagenen Chipanlagenbauer aus Nordrhein-Westfalen für 676 Millionen Euro kaufen. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte aber im Oktober eine bereits erteilte Genehmigung des Vorhabens zurückgezogen und eine monatelange Prüfung angekündigt. Auslöser sollen Medienberichten zufolge US-Geheimdienste gewesen sein, die die hiesige Behörde über einen möglichen militärischen Einsatz der Halbleiter informiert hätten, die auf Aixtron-Anlagen produziert werden. Das Ministerium hatte lediglich erklärt, es habe bis dahin nicht bekannte sicherheitsrelevante Informationen erhalten. Aixtron hatte indes mögliche Sicherheitsbedenken zurückgewiesen und erklärt, 30 Jahre lang seien für Aixtron -Anlagen Exportgenehmigungen erteilt worden. In China stünden heute hunderte solcher Anlagen, die von Aixtron und auch dem US-Konkurrenten Veeco stammten.

Die US-Behörde FCIUS hat die Aufgabe, Übernahmen mit Blick auf Folgen für die nationale Sicherheit zu prüfen. Experten zufolge kommt es nur sehr selten vor, dass sie Fusionsvorhaben unmittelbar stoppt. Üblicherweise werden die beteiligten Firmen über den Widerstand der Behörde informiert und ziehen dann selbst den Antrag auf Genehmigung der Übernahme zurück.

