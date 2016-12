US-Präsident Obama verbietet Kauf durch Chinesen Aixtron kämpft weiter um seinen Verkauf

Nicht mit ihm: US-Präsident Barack Obama verbietet den Verkauf des deutschen Mittelständlers Aixtron.

Das angeschlagene Technologie-Unternehmen Aixtron will seine geplante Übernahme durch einen chinesischen Konzern trotz eines US-Vetos nicht ganz aufgeben. Aixtron werde prüfen, was von dem Angebot noch zu retten sei, erklärte das Unternehmen am Wochenende in einer Börsen-Pflichtmitteilung. Man werde sich dabei mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) abstimmen.

Die in der Nacht zum Samstag veröffentlichte Verfügung von US-Präsident Barack Obama gegen den Verkauf an den chinesischen Interessenten Fujian Grand Chip Investment beziehe sich nur auf das US-Geschäft von Aixtron. Der Erwerb von Aktien an dem deutschen Unternehmen werde dadurch nicht beschränkt.

Am Freitag hatte Aixtron noch erklärt, bei einem Veto des US-Präsidenten sei die Transaktion in ihrer jetzigen Form geplatzt. Wenig später untersagte US-Präsident Obama den Verkauf der US-Tochter von Aixtron und führte dafür Sicherheitsgründe an. Unabhängig davon prüft auch die Bundesregierung, ob ein Verkauf von Aixtron nach dem Außenwirtschaftsgesetz genehmigt werden kann.

Aixtron, eine Ausgründung der Technischen Hochschule Aachen, produziert Maschinen zur Herstellung von Halbleitern, die zivil für Leuchtdioden genutzt werden, aber auch für militärische Zwecke geeignet sind, etwa in Systemen, die Raketen und Satelliten steuern.

Die Chinesen wollten 676 Millionen Euro für das Unternehmen aus Herzogenrath bei Aachen ausgeben, das gut 700 Mitarbeiter hat. Aixtron wollte sich so einen finanzkräftigen Partner an Land ziehen, um Geld für Forschung und Entwicklung sowie eine Auslandsexpansion zu erhalten. Zudem erhoffte man sich Zugang zum milliardenschweren chinesischen Markt, auf dem sich auch amerikanische Konkurrenten wie Veeco oder Applied Materials tummeln. Experten bezweifeln, dass Aixtron selbstständig überleben kann.

Das US-Finanzministerium begründete die Entscheidung mit der nationalen Sicherheit der USA. Das Fachwissen und die Erfahrung von Aixtron könnten auch für Militärtechnik verwendet werden. Konkret geht es offenbar um ein geheimes Verfahren zur Herstellung von Galliumnitrid, das etwa bei der Modernisierung des Raketenabwehrsystems Patriot zum Einsatz kommt.

Ohne den Verkauf drohten Aixtron harte Einschnitte und ein Abbau von Arbeitsplätzen, hatte Konzernchef Martin Goetzeler in einem Reuters-Interview gesagt. Wie hoch dieser ausfallen könnte, sei noch unklar, sagte nun ein Sprecher. "Wenn die Entscheidung in den USA gefallen ist, muss der Vorstand die Köpfe zusammenstecken."

Jahrelang habe man für die Anlagen die nötigen Exportlizenzen erhalten, hat Aixtron mehrfach betont. Doch im Oktober - mitten im laufenden Angebotsverfahren - zog Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) die Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Übernahme zurück und kündigte eine intensive Prüfung an. Diese laufe unabhängig von der US-Entscheidung weiter, betonte ein Sprecher des Ministeriums. "Das sind zwei komplett unabhängige Verfahren."

Gabriel beobachtet seit geraumer Zeit Übernahmen durch chinesische Firmen mit Argusaugen und sieht das Interesse an deutschen Hightech-Unternehmen kritisch. Die Aktionärsvereinigung DSW warf ihm im Fall von Aixtron vor, wirtschaftliche Interessen der USA zu schützen. Würde FGC Aixtron übernehmen, verfügten sie über eine Technologie, mit der derzeit noch amerikanische Unternehmen in der Volksrepublik Geschäfte machten. Die DSW hat eine Schadenersatzklage gegen Gabriel angekündigt, sollte die Übernahme platzen.

An der Börse waren Anleger schon vor dem US-Veto skeptisch, ob die erhoffte Lösung für Aixtrons Probleme noch zustande kommt. Die Aktien fielen am Freitag in der Spitze um mehr als sieben Prozent auf 3,57 Euro und waren damit der größte Verlierer im TecDax. Innerhalb der letzten sechs Wochen haben die Papiere mehr als ein Drittel ihres Werts eingebüßt.

