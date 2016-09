Zweistelliger Kursgewinn Apple und T-Mobile schlagen Short-Seller in die Flucht

Zur Großbildansicht AP Apple: 11 Prozent Kursgewinn binnen 4 Tagen.

Für Dow Jones und Dax war es eine trübe Woche. Die Aktie von Apple hat dagegen seit Montag zweistellig zugelegt. Das hat nicht nur mit dem neuen iPhone zu tun.

Während an den Börsen weltweit die Nervosität wieder zunimmt, hat die Aktie von Apple Börsen-Chart zeigen eine Aufholjagd gestartet: Das Papier des IT-Riesen, das zum Wochenstart noch bei rund 103 US-Dollar notierte, kletterte bis Donnerstag Abend über die Marke von 115 Dollar. Das Kursplus von mehr als 11 Prozent binnen vier Tagen ist der stärkste Kursanstieg für Apple binnen eines solchen Zeitraums seit mehr als 2 Jahren. Apple ist in dieser Woche die mit Abstand stärkste Aktie im US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen

Dabei hielt sich die Begeisterung über das neue iPhone, das Apple in der vergangenen Woche präsentierte, zunächst in Grenzen. Der Verzicht auf eine Kopfhörerbuchse sowie die neuen kabellosen Kopfhörer ernteten teils heftige Kritik. Die wirklich guten Nachrichten für Apple folgten erst in dieser Woche, als der Mobilfunkdienstleister T-Mobile USA bekannt gab, dass sie ungewöhnlich viele Bestellungen für das neue iPhone erhalten hätten. Dass Erzkonkurrent Samsung Börsen-Chart zeigen sein neues Smartphone-Flagschiff Galaxy Note wegen Brandgefahr zurückziehen musste, kam Apple außerdem zupass.

Der entscheidende Faktor für die massiven Kursgewinne von Apple Börsen-Chart zeigen sei aber ein sogenannter "Short Squeeze", ist Ihor Dusaniwsky vom US-Analysehaus S3 Partners überzeugt. Zu Beginn der Woche hätten Leerverkäufer laut Daten von S3 noch mit einer Summe von insgesamt 850 Milllionen Dollar auf einen weiteren Kursverfall von Apple gewettet. Diese Summe habe sich bis Donnerstag auf 600 Millionen Dollar reduziert. Das heißt: Viele Short-Seller seien ausgestiegen und hätten ihre Wetten auf einen weiteren Kursverfall aufgelöst, weil sie nicht riskieren wollten, bei einem weiteren Kursanstieg der Apple-Aktie noch mehr Geld zu verlieren. Dieser so genannte "Short Squeeze" verstärkt in der Regel den Aufwärtstrend einer Aktie.

Runter, rauf, runter

Apple ist mit einem Börsenwert von knapp 640 Milliarden Dollar weiterhin das teuerste Unternehmen der Welt - klar vor Google (540 Milliarden), Exxon (350 Milliarden) oder Amazon (360 Milliarden). Mitte April setzte bei Apple ein starker Kursrutsch ein, da der iPhone-Konzern rückläufige iPhone-Verkaufszahlen meldete und damit der Wachstumsmotor der vergangenen Jahre Geschichte war. Zahlreiche Leerverkäufer begannen, auf einen weiteren Kursverfall zu wetten, der aktivistische Investor Carl Icahn trennt sich von sämtlichen Apple-Aktien, und Warren Buffett zählte zu den wenigen Großinvestoren, die gegen den Trend investierten und ihren Apple-Anteil erhöhten. Bis Mitte Mai fiel die Apple-Aktie um rund 20 Prozent auf etwa 90 Dollar.

Nun die Kehrtwende. Der Kursrutsch aus dem Sommer hat sich nicht fortgesetzt, die Aktie notiert fast wieder auf dem Niveau von Mitte April. Seit Jahresbeginn hat die Aktie zweistellig zugelegt. Ein solcher Erholungstrend scheucht Skeptiker aus dem Markt. Apple-Chef Tim Cook könnte nicht nur an die irischen Steuerbehörden, sondern auch an die Deutsche Telekom und deren US-Tochter T-Mobile eine Dankes-Email schreiben. Doch die Zeit der starken Kursschwankungen ist für Apple damit noch lange nicht vorbei.

la/mmo

Alle Artikel und Hintergründe zu Apple

Mehr manager magazin Zur Startseite