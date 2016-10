Punktsieg für Knorr Bremse im Übernahemkampf ZF scheitert mit Haldex-Übernahme

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen gibt seinen Plan zur Übernahme des schwedischen Lkw-Bremsen-Spezialisten Haldex auf. Es seien lediglich 9,59 Prozent des gesamten Aktienkapitals von Haldex angedient worden, teilte ZF am Mittwoch mit.

Die Annahmefrist für das Angebot endete am 3. Oktober 2016. Der Konzern hatte zur Bedingung für die Übernahme eine Annahmequote mindestens 50 Prozent plus eine Aktie gemacht. ZF werde die angedienten Aktien nicht kaufen und halte damit 21,67 Prozent an Haldex. Damit ist ZF größter Aktionär des schwedischen Unternehmens.

"ZF nimmt zur Kenntnis, dass die Aktionäre von Haldex sich dazu entschieden haben, das empfohlene Angebot nicht anzunehmen. Das Ziel von ZF, am weiteren Erfolg von Haldex beteiligt zu sein, bleibt unberührt", erklärte der Zulieferer vom Bodensee.

ZF Friedrichshafen hatte 120 schwedische Kronen für Haldex geboten und damit fünf Euro weniger als der Konkurrent Knorr-Bremse. Dessen Angebot läuft noch bis zum 5. Dezember.

