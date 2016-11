Lösung für 3-Liter-Motoren drängt Dieser Richter macht Audi Druck

Zur Großbildansicht Wikipedia / Scott Wallace Johnston Richter Charles Breyer: Druck auf Audi, zu liefern

Der Abgasskandal ist für Volkswagen Börsen-Chart zeigen trotz des jüngst abgeschlossenen Vergleichs in den USA noch lange nicht ausgestanden. Der zuständige US-Richter Charles Breyer lässt im "Dieselgate"-Mammutverfahren erneut die Anwälte von Volkswagen und zahlreichen US-Klägern antreten. Bei der Anhörung am Donnerstag (16.00 Uhr MEZ) steht vor allem die Konzerntochter Audi Börsen-Chart zeigen im Blickpunkt. Denn während sich VW bei Hunderttausenden kleineren Dieselwagen bereits mit Klägern in den USA auf einen Vergleich über 15 Milliarden Dollar geeinigt hat, steht ein Kompromiss bei etwa 85.000 größeren Modellen von Audi noch aus.

Seit Monaten scheitert der Hersteller daran, den US-Behörden für diese akzeptable Pläne zur Beseitigung der verbotenen Abgas-Technik zu präsentieren. Nun will Breyer endlich detaillierte Vorschläge sehen. Sollten die Wagen nicht technisch in einen legalen Zustand umzurüsten sein, drohen Audi teure Rückkäufe.

