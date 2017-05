Pfizer und Merck US-Pharmariesen ringen um mehr Umsatz

Die Pharmariesen Pfizer und Merck & Co. haben Schwierigkeiten, ihre Umsätze entscheidend zu steigern. Mit Blick auf den Gewinnzuwachs aber kann sich Merck entscheidende von seinen Konkurrenten absetzen.

Der US-Pharmariese Pfizer kämpft mit schwindenden Umsätzen. Etwas Unterstützung kam zum Jahresauftakt zwar von einem starken Geschäft mit dem Brustkrebsmedikament Ibrance sowie dem Schmerzmittel Lyrica. Allerdings hatten Branchenexperten Pfizer mehr zugetraut.

"Das gibt Anlass zur Sorge über Pfizers Fähigkeiten ohne Übernahmen zu wachsen", erklärten die Analysten von Goldman Sachs. Im ersten Quartal erhöhte sich der Nettogewinn um 3 Prozent auf 3,12 Milliarden Dollar, teilte Pfizer Börsen-Chart zeigen am Dienstag mit. Der Umsatz fiel dagegen um 2 Prozent auf 12,78 Milliarden Dollar. Dazu trugen neben negativen Wechselkurseffekten auch die Konkurrenz durch Nachahmer-Medikamente sowie der Verkauf des Geschäfts mit Infusionspumpen an die kalifornische ICU Medical bei.

Für 2017 rechnet Pfizer unverändert mit einem Umsatz zwischen 52 und 54 Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,50 bis 2,60 Dollar.

Merck & Co profitiert von stark steigender Nachfrage nach Krebsmittel

Beim unmittelbaren Konkurrenten Merck & Co. Börsen-Chart zeigen hielten ein starkes Geschäft mit seinem wichtigsten Krebsmedikament, mit Impfstoffen und einem Mittel zur Behandlung von Hepatitis C hält den Pharmakonzern auf Wachstumskurs. Merck & Co. baute seinen Gewinn im ersten Quartal stärker als erwartet aus und erhöhte seine Ziele für das Gesamtjahr.

Zur Großbildansicht AP Potenztablette Viagra: Pfizers Umsätze fielen im ersten Quartal trotzdem

Im ersten Jahresviertel kletterte der Nettogewinn um 38 Prozent auf 1,55 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Beim Umsatz aber musste auch Merck kämpfen: Die Erlöse legten lediglich um 1,3 Prozent auf 9,43 Milliarden Dollar zu.

Zwar hat Merck & Co mit Patentverlusten und einem mauen Geschäft mit Diabetesmitteln zu kämpfen. Als Zugpferd erweist sich jedoch die Krebsimmuntherapie Keytruda, deren Umsätze auf 584 Millionen Dollar von 249 Millionen vor Jahresfrist in die Höhe schnellten. Starke Zuwächse verzeichnete auch das Hepatitismittel Zepatier.

Merck profitierte zum Jahresauftakt auch von niedrigeren Ausgaben im Zusammenhang mit Zukäufen, Verkäufen und Restrukturierungsmaßnahmen.

Für 2017 rechnet der Konzern nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 3,76 bis 3,88 Dollar statt der bislang prognostizierten 3,72 bis 3,87 Dollar. Die Umsatzprognose wurde auf 39,1 bis 40,3 Milliarden von 38,6 bis 40,1 Milliarden Dollar angehoben.

reuters

