Steigende Preise helfen Das ungeliebte Stahlgeschäft treibt Thyssenkrupp-Gewinn

Zur Großbildansicht REUTERS "Stahl ist Zukunft": Das Management von Thyssenkrupp sieht dies anders. Die Arbeiter werden heute gegen die geplante Fusion des Stahlgeschäfts wieder demonstrieren

Operativ lief es Thyssenkrupp im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich besser. Dabei hat ausgerechnet das ungeliebte europäische Stahlgeschäft dem Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einem höheren operativen Gewinn verholfen. Das bereits verkaufte Stahlwerk in Brasilien riss den Konzern unter dem Strich aber wieder tief in die Verlustzone.

Der Industriekonzern Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen hat im vergangenen Jahr von guten Geschäften bei Komponenten, Aufzügen sowie besseren Stahlpreisen profitiert und operativ zugelegt. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 um knapp ein Drittel auf 1,9 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Das lag über den Erwartungen des Managements sowie der Analysten. Im fortgeführten Geschäft, sprich ohne die mittlerweile verkauften Stahlgeschäfte in Amerika, verbesserte sich das bereinigte Ebit um 15 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Dabei profitierte der Konzern auch von höheren Einsparungen als geplant.

Dabei hat ausgerechnet das ungeliebte europäische Stahlgeschäft hat im vergangenen Geschäftsjahr maßgeblich zu dem höheren operativen Gewinn beigetragen. Thyssenkrupp Steel Europe konnte seinen operativen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr um 74 Prozent auf 574 Millionen Euro verbessern. Die Sparte profitierte von den gestiegenen Werkstoffpreisen ebenso wie der Bereich Materials Services, der seinen Gewinn auf 312 Millionen Euro mehr als verdoppelte. Die Sparte Industrial Solutions mit dem schwächelnden Anlagenbau verdiente hingegen nur noch 111 Millionen Euro - ein Minus von 69 Prozent.

Unter dem Strich bleibt ein Verlust

Dennoch stand im Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr netto ein Verlust von 649 Millionen Euro. Hintergrund ist die Abschreibung von 900 Millionen Euro auf das mittlerweile verkaufte brasilianische Stahlwerk, die Thyssenkrupp im ersten Halbjahr vorgenommen hatte.

Im fortgeführten Geschäft sank das Nettoergebnis um fast ein Drittel auf 212 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 0,15 Euro je Aktie erhalten.

Im neuen Geschäftsjahr will Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen seine gute operative Entwicklung fortsetzen und seine Gewinne weiter erhöhen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) soll 2017/18 auf 1,8 bis 2,0 Milliarden Euro im Vergleich zu den 1,7 Milliarden Euro aus dem fortgeführten Geschäft im Vorjahr zulegen. Analysten rechnen im Schnitt mit 2 Milliarden. Der Jahresüberschuss soll deutlich positiv sein und über dem Vorjahreswert liegen.

Stahlarbeiter protestieren heute gegen Fusion

Thyssenkrupp werde seine Industriegütergeschäfte weiter vorantreiben, kündigte Vorstandschef Heinrich Hiesinger an. "So werden wir in Zukunft stabilere Ergebnisse erwirtschaften und weiter profitabel wachsen." Das konjunkturanfällige Stahlgeschäft will der Manager in ein Joint Venture mit Tata Steel einbringen, wogegen die Stahlkocher seit Monaten Sturm laufen.

Die IG Metall fordert klare Garantien für die Beschäftigten und die Standorte. Sie erwartet im Laufe des Tages Tausende Stahlarbeiter auf einer Kundgebung im rheinland-pfälzischen Andernach, wo der Konzern ein Weißblechwerk betreibt, um dessen Zukunft sich der Betriebsrat sorgt.

