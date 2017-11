Industriekonzern übertrifft Vorjahr Siemens steigert Gewinn - Sorgen im Kraftwerksgeschäft

Zur Großbildansicht DPA Siemens-Generatorenwerk in Erfurt (Symbolbild)

Siemens Börsen-Chart zeigen hat im vierten Quartal operativ Federn lassen müssen, seine Gesamtjahresziele aber erreicht. Die Kraftwerks- und die kürzlich fusionierte Windkraft-Sparte haben den Technologiekonzern belastet. Das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft ging deshalb um zehn Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zurück, wie der Industriekonzern am Donnerstag in München mitteilte. Siemens verfehlte damit die Erwartungen der von Reuters befragten Analysten deutlich.

In der Sparte Power & Gas brach das Ergebnis um 40 Prozent ein, Siemens Gamesa schrieb sogar Verlust. "Die meisten Geschäfte sind so stark wie nie", sagte Vorstandschef Joe Kaeser vor der Bilanzpressekonferenz. "Dennoch haben wir in einzelnen Geschäften strukturelle Aufgaben zu bewältigen."

Der spanisch-deutsche Windkraftkonzern Siemens Gamesa hat die Streichung von 6000 Arbeitsplätzen angekündigt, auch in der Siemens-Kraftwerkssparte wird der Abbau von mehreren tausend Stellen erwartet. Die Kosten für diese Maßnahmen hat Siemens aus den Prognosen für das neue Geschäftsjahr 2017/18 (zum 30. September) ausgeklammert. Die Umsatzrendite im industriellen Geschäft soll wie 2016/17 zwischen elf und zwölf Prozent liegen, das Ergebnis je Aktie bei 7,20 bis 7,70 Euro.

Im vergangenen Geschäftsjahr verdiente Siemens unter dem Strich knapp 6,1 Milliarden Euro, nach 5,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz legte von 79,6 Milliarden auf 83 Milliarden Euro zu. Konzernchef Joe Kaeser sprach von hervorragenden Ergebnissen, die sogar noch über dem historischen Erfolg des vorangegangenen Jahres lägen. "Dennoch haben wir in einzelnen Geschäften strukturelle Aufgaben zu bewältigen", erklärte Kaeser mit Blick auf die anstehenden Einschnitte.

luk, dpa, reuters