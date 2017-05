Umsatz und Gewinn steigen Siemens zeigt sich nach gutem Quartal optimistisch

Zur Großbildansicht AP Joe Kaeser: "Wir haben uns besser entwickelt als die Märkte"

Siemens blickt nach einem unerwartet starken Wachstum im abgelaufenen Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Trotz Belastungen durch die jüngst abgeschlossenen Übernahmen im Windkraft- und Softwaregeschäft bestätigte der Konzern seine Wachstumsprognose für das Gesamtjahr.

15





Der Elektrokonzern Siemens wird dank eines guten Abschneidens im zweiten Geschäftsquartal erneut zuversichtlicher. Die Prognosen für Umsatz und Ergebnis bestätigte Siemens - und dies trotz Übernahmekosten für den Softwareanbieter Mentor Graphics und der Zusammenlegung des Windkraftgeschäfts mit der spanischen Gamesa. Diese würden den Gewinn je Aktie mit 0,40 bis 0,60 Euro belasten, sagte Finanzchef Ralf Thomas in einer Telefonkonferenz. Vorher hatte Siemens diese Effekte ausgeklammert.

Nun will Siemens auch inklusive der Kosten für die neuen und zusammengelegten Geschäfte die operative Ergebnismarge von 11 bis 12 Prozent im industriellen Geschäft erreichen. Der Gewinn je Aktie steht weiter mit 7,20 Euro bis 7,70 Euro im Plan - also bis zu gut 6,5 Milliarden Euro.

Den Optimismus zieht der Industrieriese aus den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal, die teils bedeutend besser ausfielen als am Markt erwartet. Siemens habe sich besser entwickelt als die Märkte, sagte Vorstandschef Joe Kaeser.

Im zweiten Geschäftsquartal legte der Umsatz um 6 Prozent auf 20,22 Milliarden Euro zu, der Überschuss nach Anteilen Dritter stagnierte bei 1,45 Milliarden Euro. Analysten hatten einen Umsatz von 19,89 Milliarden Euro und einen Überschuss von 1,41 Milliarden Euro erwartet. Der Auftragseingang kletterte um 2 Prozent auf 22,63 Milliarden Euro. Branchenexperten hatten lediglich mit 21,06 Milliarden Euro gerechnet.

Die Aktie gab vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate leicht um knapp ein halbes Prozent nach, war aber zuletzt auch gut gelaufen. Ein Händler sagte, das gute Zahlenwerk könnte der Aktie weiter nach oben helfen.

Acht von neun Sparten liefern die geforderten Margen

Acht von neun Sparten hätten die Margen erzielt, die sich Siemens von ihnen verspricht, sagte Finanzchef Thomas. Gut liefen vor allem die Industrieautomatisierung in China und Deutschland. Die Sparten Digitale Fabrik, Windkraft und Medizintechnik entwickelten sich erneut stark, auch die Problemsparte mit großen Antrieben besserte sich.

Lesen Sie auch: Tod im Windpark - wer außer Siemens und GE überlebt



In vielen Sparten half zudem ein Sonderertrag aus der Neubewertung ausländischer Pensionspläne, der 138 Millionen Euro beitrug. Das operative Ergebnis im industriellen Geschäft kletterte im Konzern um 18 Prozent auf 2,49 Milliarden Euro, die entsprechende Marge um 1,2 Prozentpunkte auf 12,1 Prozent.

Finanzchef: Konsolidierung in Zugindustrie im Gang

20





Finanzchef Ralf Thomas warb nach den Spekulationen um eine Zugfusion mit dem kanadischen Bombardier-Konzern für eine weniger straffe Aufsicht von Wettbewerbswächtern. "Ich glaube, dass die Kartellbehörden sich den weltweiten Wettbewerb in der Branche ansehen sollten", sagte er in einem Fernsehinterview mit dem Finanzsender Bloomberg TV. Nach der Fusion der Nummer eins und zwei in China sei offensichtlich ein Konsolidierungsprozess in der Branche in Gang.

In China hatten sich die beiden größten chinesischen Zughersteller zum neuen Giganten CRRC zusammengeschlossen. Siemens und Bombardier werden ebenfalls bereits weit gediehene Gespräche zur Zusammenlegung ihrer Zugsparten nachgesagt - die aber auf wenig Gegenliebe von Behörden stoßen dürfte, weil der Markt in Europa bisher schon von nur drei Anbietern bestimmt wird. Thomas wollte Berichte dazu nicht kommentieren.

rei/Reuters/dpa-afx

Nachrichtenticker