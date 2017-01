Däne soll an die Spitze von Siemens rücken Ex-SAP-Chef Snabe soll neuer Aufsichtsratschef von Siemens werden

Siemens-Chefkontrolleur Gerhard Cromme wird nach Informationen von manager-magazin.de auf der Hauptversammlung am Mittwoch seinen Aufsichtsratskollegen Jim Hagemann Snabe als seinen Nachfolger vorschlagen. Damit stünde dessen Aufstieg de facto fest. Die Kapitalvertreter im Aufsichtsrat rund um Cromme seien sich einig, dass Snabe Anfang 2018 den Vorsitz übernehmen solle, heißt es aus dem Umfeld des Aufsichtsrats. Cromme habe sich nach langem Zögern bereiterklärt, den Aktionären am Mittwoch in der Münchener Olympiahalle den Dänen als seinen Nachfolger zu nennen. Ein Siemens-Sprecher lehnte einen Kommentar zu den Informationen ab.

Der Aufstieg Snabes ist ein deutlicher Beleg für den Wandel des Aufsichtsrats in Deutschland von einer Honoratioren-Versammlung zu einem echten Macht- und Entscheidungsgremium. Snabe ist mit 51 Jahren ebenso voller Gestaltungsdrang wie der acht Jahre ältere Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser. Traditionell werden in Deutschland meist einheimische Manager nach Ende ihrer operativen Karriere und damit oft jenseits der 65 Jahre an die Spitze des Aufsichtsrats berufen.

Mit dem Votum für den Dänen kommt Cromme zudem möglicher Kritik zuvor, auch nach neun Jahren im Amt keinen Nachfolger aufgebaut zu haben. Auf den vergangenen Treffen hatten Aktionärsvertreter angemahnt, dass Cromme für einen geordneten Übergang auf dieser Schlüsselposition sorgen solle. Besänftigen ließen sich die Aktionärssprecher allerdings stets mit Spekulationen, die zeitlich passend hochkochten, möglicherweise mit Billigung des Cromme-Umfelds.

So wurde zeitweise kolportiert, BMW-Aufsichtsratschef Norbert Reithofer oder Bayer-Chefaufseher Werner Wenning könnten den Posten 2018 übernehmen. Beide dementierten jedoch im Nachgang offiziell.

Trotz dieser Vorgeschichte hatte Cromme seinen Nachfolger zunächst nicht benennen wollen, wie manager magazin in seiner Januar-Ausgabe berichtete. Einflussreiche Aufsichtsräte hätten ihn aber in den vergangenen Tagen überzeugen können, heißt es in Unternehmenskreisen.

Jim Hagemann Snabe hatte bis 2014 den Software-Riesen SAP in einer Doppelspitze mit dem aktuellen Vormann Bill McDermott geführt. In Siemens' Aufsichtsrat rückte der 51-jährige Däne im Oktober 2013 als Nachfolger von Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann ein, der sich während Siemens' schwerer Führungskrise im Sommer 2013 auf die Seite von Amtsinhaber Peter Löscher und gegen den damaligen Finanzchef Joe Kaeser gestellt hatte und nach Kaesers Aufstieg an die Konzernspitze zurückgetreten war.

Snabe gilt als fachlich exzellent und mit seinem Software-Knowhow als idealer Sparringspartner für Kaeser, der Siemens immer stärker zu einem Softwarekonzern wandeln will. Betriebsräte klagten gegenüber manager-magazin.de jedoch, sie wünschten sich mehr Interesse des künftigen Chefkontrolleurs für Siemens' angestammte Geschäfte wie Gaskraftwerke, Hochspannungsleitungen oder Züge.

Vereinzelt verlautet auch Kritik, dass Snabe durch seinen Aufsichtsratsposten bei SAP einen Interessenskonflikt habe. SAP engagiert sich verstärkt in der komplett vernetzten Produktion ("Industrie 4.0"), in der Siemens als führend gilt; die beiden an der Börse derzeit wertvollsten deutschen Konzerne würden somit zunehmend zu Konkurrenten, monieren Kritiker. Bislang hat dies die Aktionäre beider Häuser allerdings nicht gestört, zumal sich nur ein sehr kleiner Teil der Geschäfte überschneidet - wenn auch ein Zukunftsfeld.

Snabe kann formal am Mittwoch zwar noch nicht zum designierten Nachfolger bestimmt werden. Das Nominierungkomitee des Aufsichtsrats ist sich aber einig, dass es den Räten die Wahl Snabes zum Vorsitzenden empfehlen will. Darauf dürfte Cromme auf dem Aktionärstreffen hinweisen.

Der frühere ThyssenKrupp-Vormann, der am 25. Februar 74 Jahre alt wird, hatte 2007 auf dem Höhepunkt des damaligen Korruptionsskandals die Macht bei Siemens ergriffen und den Pharmamanager Peter Löscher an die Spitze des Konzerns geholt. Löscher, der erste Externe an der Spitze des Traditionskonzerns, sorgte zwar für die nötigen Aufräumarbeiten, kam aber bei Siemens nie richtig an. Spätestens Löschers Vertragsverlängerung wird den Räten um Cromme als Fehler angekreidet.

Während des Führungschaos' 2013 geriet deshalb auch Cromme in die Kritik und konnte seine Wiederwahl Anfang 2013 wohl nur mit dem Versprechen absichern, nach der Hälfte der fünfjährigen Wahlperiode zu gehen. Davon wollte er später aber nicht mehr viel wissen.

Crommes Taktik ging auf, da sich Siemens' operatives Geschäft und Aktienkurs zuletzt deutlich verbessert haben. 2016 schnitt Europas größter Industriekonzern beim Wachstum erstmals seit Jahren besser ab als die großen Rivalen General Electric aus den USA und ABB aus der Schweiz. Der Aktienkurs stieg in den vergangenen Tagen sogar zum ersten Mal in die Nähe des im März 2000 erreichten Rekordwerts von 123,74 Euro.

Crommes Wahlperiode läuft mit dem Aktionärstreffen Anfang 2018 ab; gemäß der geltenden Altersgrenze, wonach Räte bei ihrer Wahl nicht älter als 70 sein sollen, kann sich der 73-Jährige dann nicht mehr zur Wahl stellen.

