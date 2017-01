Vor Hauptversammlung Siemens hebt nach Gewinnsprung Jahresprognose an

Zur Großbildansicht DPA Die Bühne für die Hauptversammlung ist bereitet: Siemens erhöht die Prognose, Chef Joe Kaeser strotzt vor Selbstbewusstsein

8





Es läuft gut für "König Joe" Kaeser: Deutschlands größter Elektrokonzern Siemens Börsen-Chart zeigen hat zu Beginn des neuen Geschäftsjahres überraschend viel Gewinn eingefahren und erhöht seine Gewinnprognose kräftig. Auf Jahressicht soll je Aktie ein Gewinn von 7,20 Euro bis 7,70 herauskommen, wie das Unternehmen am Dienstagabend - unmittelbar vor der Hauptversammlung am Mittwoch in München - mitteilte. Zuvor hatten lediglich 6,80 Euro bis 7,20 Euro je Aktie im Plan gestanden.

Nun strebt das Dax-Unternehmen damit einen Überschuss von bis zu 6,55 Milliarden Euro an. Die Aktionäre, die am Mittwoch die Hauptversammlung des Konzerns in München besuchen, dürften dies erfreut zur Kenntnis nehmen und einem zufriedenen und selbstbewussten Joe Kaeser begegnen.

Portfoliogewinn begünstigt Industriegeschäft

Im operativen Geschäft war das Ergebnis des Industriegeschäfts im ersten Geschäftsquartal begünstigt von einem Portfoliogewinn um 26 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro gestiegen. Die vielbeachtete entsprechende Marge kletterte auf 13 Prozent. Auch bei der Gewinnmarge ist Kaeser nun optimistischer: Im gesamten Geschäftsjahr soll mit 11 bis 12 Prozent rund ein halber Prozentpunkt mehr übrig bleiben als bisher angepeilt.

Unter dem Strich wuchs der Überschuss um ein Viertel auf 1,9 Milliarden Euro. Mit den Zahlen schlug Siemens Börsen-Chart zeigen die Erwartungen von Experten deutlich. Die Aktie, die am Dienstag in einem schwachen Gesamtmarkt nachgegeben hatte, legte im nachbörslichen Handel wieder zu und notierte zuletzt bei 119 Euro.

Bei Umsatz und Auftragseingang schnitten die Münchener allerdings etwas schwächer ab als gedacht. Der Erlös stieg um ein Prozent auf 19,1 Milliarden Euro, ohne Wechselkurseffekte und Zu- wie Verkäufe gerechnet wäre er um 3 Prozent geklettert. Der Auftragseingang ging um 14 Prozent auf 19,6 Milliarden Euro zurück. Hier fehlten die großen Kraftwerksaufträge aus Ägypten aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

la/reuters/dpa

Nachrichtenticker