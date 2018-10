Ryanair beschäftigt offenbar den Großteil des Kabinenpersonals in Deutschland illegal. Dies berichtet das manager magazin. Die in Irland beheimatete Billig-Airline ist die nach Passagierzahlen größte Billigfluglinie Europas. Den beiden irischen Leiharbeitsfirmen Crewlink und Workforce, über die Ryanair rund 700 Flugbegleiter in Deutschland beschäftigt, fehlt die für den Einsatz in Deutschland gesetzlich vorgeschriebene "Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung". Dies bestätigte die Bundesagentur für Arbeit dem manager magazin.

Crewlink hat eine solche Erlaubnis nach Informationen des manager magazins nur für zwölf Monate besessen, Workforce nie. Ryanair schweigt dazu. Der Zoll soll ermitteln. Rund 700 Leiharbeiter könnten wohl mit großen Erfolgsaussichten auf eine Anstellung durch Ryanair klagen.

Ryanair Börsen-Chart zeigen droht zudem Ärger wegen Verstößen gegen Datenschutzbestimmungen. So lässt die Airline nach Recherchen des manager magazins über ihre Mitarbeiter detaillierte Krankheitsakten anlegen. Ryanair erklärt dazu: "Wie alle Organisationen regeln wir Fehlzeiten."

