Umfrage - sagen Sie uns Ihre Meinung Sollten Plastiktüten verboten werden?

Großbritannien will Strohhalme, Wattestäbchen und Rührstäbchen aus Plastik verbieten. Und die EU-Kommission arbeitet an einem Verbot von Geschirr und Besteck aus Plastik. Wie bekommt man die Plastikflut in Griff?

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hält von einer Plastiksteuer nichts. Bei den Bürgern müsse ein Umdenken einsetzen, forderte sie zuletzt. "Wir brauchen in Deutschland einen Bewusstseinswandel, einen kritischeren Umgang mit Plastikverpackungen". Verbot also nicht, stattdessen setzt Schulze auf ein neues Verpackungsgesetz, das im kommenden Jahr gültig werden soll und insbesondere die Hersteller in die Pflicht nehmen dürfte. Doch was meinen Sie - wäre ein Verbot von Plastiktüten richtig?