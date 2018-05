Erdöl, Recycling, Flüsse voller Müll Das Plastik-Problem der Welt in fünf Grafiken

Dank Polyethylen halten unsere Lebensmittel frisch. Aus Polypropylen lassen sich ebenso leichte wie feste Armaturenbretter und Fahrradhelme gießen. PVC sorgt für wetterfeste und gut isolierende Fensterprofile. Plastik - die deutsche Industrie bevorzugt den Begriff Kunststoff - ist eine Wachstumsstory, zuletzt bezeugt vom Aufstieg des Herstellers Covestro zum Dax-Konzern.

Doch all die Vorteile zählen derzeit kaum. Sogar der konservative EU-Kommissar Günther Oettinger fordert eine Plastiksteuer, damit sich die noch vergleichsweise jungen Stoffe nicht noch schneller ausbreiten. Denn all das beständige Plastik wird uns noch lange erhalten bleiben - als ökologisches und zunehmend auch ökonomisches Problem. manager-magazin.de widmet der Plastik-Plage ein Spezialthema. Hier zeigen wir Ihnen die wichtigsten Zusammenhänge in fünf Grafiken.