Kurssprung bei Pfeiffer Vaccum Busch-Gruppe will Pfeiffer Vacuum übernehmen

Die Busch-Gruppe aus dem Schwarzwald hat für den Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum ein Bargebot vorgelegt. Je Pfeiffer-Aktie biete das Familienunternehmen 96,20 Euro, teilte die Gesellschaft am Dienstag in Maulburg mit. Damit werde die TecDax -Gesellschaft mit rund 949 Millionen Euro bewertet. Zum gewichteten Drei-Monats-Durchschnitt entspreche dies einem Aufschlag von rund 12 Prozent.

Vor dem Gebot hielt die Busch-Gruppe bereits knapp 30 Prozent an der Gesellschaft. Das Überschreiten dieser Schwelle macht ein Gebot erforderlich. Pfeiffer wollte auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme abgeben. Pfeiffer-Aktien Börsen-Chart zeigen legten im frühen Handel um 8,8 Prozent auf 101 Euro zu.

"Als einer der führenden Hersteller kennen wir die Vakuumindustrie seit Jahrzehnten und sind von den weiteren Wachstumspotenzialen der Branche überzeugt", sagte Sami Busch, einer der geschäftsführenden Gesellschafter der Busch-Gruppe laut Mitteilung. "Mit dem Ausbau unserer Beteiligung wollen wir noch besser von diesen Chancen profitieren." Busch denke als Familienunternehmen dabei in Generationen.

Das nun vorgelegte Angebot enthalte keine Mindestannahmeschwelle, hieß es weiter. Beide Unternehmen sollen weiterhin separat geführt werden. Mit dem Schritt setze Busch auf weitere Wachstumspotenziale in der Branche und sichere seine Beteiligung langfristig ab. Mit dem Abschluss der Transaktion werde im zweiten Quartal 2017 gerechnet, hieß es weiter.

Die Busch-Gruppe beschäftigt weltweit rund 3000 Mitarbeiter. Der Konzern bietet laut eigenen Angaben eine der breitesten Produktpaletten in der Vakuumindustrie an. Der Fokus liege auf Industrievakuum, auch Grobvakuum genannt. Der Schwerpunkt von Pfeiffer Vacuum liege im Bereich des Hochvakuums, das beispielsweise für Prozesse in der Analytik, Forschung und Entwicklung oder Beschichtung benötigt werde. Pfeiffer setzte 2015 mit mehr als 2300 Mitarbeitern 451,5 Millionen Euro um.

