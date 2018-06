Neuer Finanzchef Philipp Schulte-Noelle soll Ottobock börsenreif machen

Umbau im Führungsteam von Ottobock: Philipp Schulte-Noelle wird ab dem 15. August als Finanzchef für den international tätigen Medizintechnikherstellers tätig sein. Er komplettiert zudem den Verwaltungsrat um Mehrheitsgesellschafter Hans Georg Näder. "Als CFO wird Philipp Schulte-Noelle dem Wandel des Unternehmens auf unserem Entwicklungspfad entscheidende Impulse geben und so den Unternehmenserfolg wesentlich vorantreiben", kommentierte CEO Oliver Scheel die Personalie.

Scheel, seit Mitte Januar Vorstandschef von Ottobock, hat damit sein Führungsteam innerhalb eines halben Jahres neu aufgestellt. Andreas Goppelt ist als Chief Technology Officer für Forschung und Entwicklung zuständig. Mit Arne Jörn hat im März 2018 ein neuer Chief Operating Officer die Arbeit aufgenommen. Ralf Stuch verantwortet als CSMO die Bereiche Marketing und Sales und bleibt bis zum Eintritt von Philipp Schulte-Noelle parallel Interim-Finanzchefs. "Nun können wir im dritten Quartal in kompletter Besetzung an unseren Profitabilitäts- und Wachstumszielen arbeiten", so Scheel.

Mit Blick auf einen möglichen Börsengang wird sich der in Köln geborene Schulte-Noelle unter anderem dafür einsetzen, dass das Berichtswesen beschleunigt wird und zukünftig internationalen Rechnungslegungsstandards ('IFRS') entspricht. Sein Aufgabenbereich umfasst neben dem Finanzwesen das Risikomanagement.

Der 41-jährige Schulte-Noelle, Sohn des langjährigen Allianz-Vorstandschefs Henning Schulte-Noelle, übernahm 2013 den Bereich Corporate Business Development beim Medizinkonzern Fresenius Börsen-Chart zeigen und war in dieser Funktion auch für den Bereich M&A zuständig. Derzeit ist er Finanzchef und Arbeitsdirektor der Fresenius Kabi AG.

Zuvor war Schulte-Noelle bei der Permira Beteiligungsberatung GmbH in Frankfurt sowie als Financial Analyst bei der Investmentbank Goldman Sachs International in London im Einsatz. "Ein Familienunternehmen börsenreif zu machen, das seit fast 100 Jahren Menschen Mobilität zurückgibt, ist eine spannende Herausforderung", sagt Philipp Schulte-Noelle.

mmo