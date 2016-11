Nachfolgestreit, Reedereiverkauf, Kartell-Prozess High Noon in Bielefeld - Oetker muss vor Gericht

Oetker-Sitz in Bielefeld: Bei dem zerstrittenen Konzern stehen reihenweise Entscheidungen an

Bei dem Bielefelder Lebensmittelkonzern Oetker hält man sich traditionell bedeckt. Betriebsergebnisse werden gehütet wie ein Familiengeheimnis. Und auch zu dem seit Jahren schwelenden Nachfolge-Streit im Oetker-Clan äußert man sich nur ungern.

Nun deutet allerdings einiges darauf hin, dass es bald Neuigkeiten aus Westfalen geben wird. Denn angesichts des Sturms, in dem sich der Familienkonzern aktuell befindet, sind Entscheidungen unerlässlich. Und zwar gleich auf mehreren Gebieten: Zu einen muss endlich eine Nachfolge für den zum Jahresende ausscheidenden Konzernchef Richard Oetker gefunden werden, der bislang noch zwischen drei familienfremden Managern in der Gruppenleitung sitzt und als informeller Konzernchef fungiert. Wer den Posten bekommen soll, darüber herrscht im in zwei Lager gespaltenen Clan allerdings - wie sollte es auch anders sein - Uneinigkeit.

Auf der einen Seite stehen die drei Nachkommen aus dritter Ehe des verstorbenen Konzern-Patriarchen Rudolf-August Oetker ("RAO") - Alfred, Carl Ferdinand und Julia. Sie bestehen darauf, dass entweder mit Alfred oder seinem jüngeren Bruder Carl Ferdinand auch künftig ein Namensträger des Clans in der Gruppenleitung sitzt.

Auf der anderen Seite - unter Führung von August Oetker - steht die Front der fünf Kinder aus den beiden ersten Ehen des Patriarchen, die einen familienfremden Manager bevorzugen. Immer wieder hoch gehandelt: Albert Christmann, derzeit Finanzchef und persönlich haftender Gesellschafter.

Doch der von den älteren Clanvertretern präferierte Christmann trägt eine Hypothek mit sich herum, die jetzt - zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für ihn - wieder aufleben könnte.

