Eine Frau für die Mission Impossible an der Ruhr

Einen Makel wird Martina Merz nicht so schnell los. Wenn die 55-Jährige tatsächlich während der Hauptversammlung von Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen im Januar als künftige Aufsichtsratschefin vorgeschlagen wird, wie einige Medien berichten und auch eigene Informationen von manager-magazin.de bestätigen, würde sie zwar die erst zweite Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns sein (nach Henkel-Chefaufseherin Simone Bagel-Trah, 49). Doch sie träte den Ersatz für eine ganze Garde von Wirtschaftspromis an, die den schier unmöglichen Kontrolljobs alle nicht wollten.

Ex-Telekom-Chef René Obermann hat abgesagt (nachdem sein Vorgänger Ulrich Lehner über "Psychoterror" klagend aufgab), Airbus-Chef Tom Enders hat abgesagt, Ex-Bayer-Chef Marijn Dekkers hat abgesagt, Ex-Deutsche-Bank-Vorstand Marcus Schenck hat abgesagt, zuletzt hat auch der scheidende Daimler-Finanzchef Bodo Uebber abgesagt.

Bernhard Pellens (62), der den Job jetzt macht, stellte sich im Interview mit manager magazin als "ordnende Hand" dar - zeigte zugleich aber keine Neigung, seinen Hauptjob als BWL-Professor in Bochum aufzugeben. Nach 15 Jahren im Aufsichtsrat kann er ohnehin nur bis 2020 weitermachen. Trotzdem wurde die Personalie Merz aus dem Gremium schon mit der Kritik kommentiert, warum es denn jetzt so schnell gehen müsse.

Ein Grund liegt auf der Hand: Thyssenkrupp steht vor einer langfristigen Weichenstellung. Die von Konzernchef Guido Kerkhoff für 2019 angekündigte Aufspaltung in zwei Firmen (Materials und Industrials) wird erst einmal Milliarden kosten, soll aber auf Dauer helfen, den seit über einem Jahrzehnt siechenden Konzern auf Rendite zu trimmen. Nach Informationen von manager-magazin.de ist Merz für die Kontrolle beider Unternehmen vorgesehen.

Das ist wichtig für die Belegschaft, die im Konzern mächtige Gewerkschaft IG Metall und den Hauptaktionär Krupp-Stiftung, die alle um den Bestand des einzigen verbliebenen großen Ruhr-Konzerns fürchten.

Martina Merz selbst gilt als Vertreterin der Finanzinvestoren, die zunehmenden Einfluss nehmen. Erst Anfang Dezember wurde sie auf Vorschlag des schwedischen Großaktionärs Cevian (rund 18 Prozent der Stimmrechte) als dessen zweite Vertreterin nach Parter Jens Tischendorf in den Aufsichtsrat berufen. Sie kennen sich vom Lkw-Hersteller Volvo, wo Cevian schon länger beteiligt ist und Merz seit 2015 im Board sitzt.

Neben Cevian, die sich schon seit Jahren im Interessengeflecht um Thyssenkrupp aufreiben, treiben kleinere Investoren die Dynamik voran. Im November stiegen der Staatsfonds von Singapur mit 3 Prozent und der US-Fonds Harris Associates mit 5 Prozent ein. Seit Mai ist der aggressive aktivistische Investor Elliott an Bord - unterhalb der Meldeschwelle von 3 Prozent, aber mit umso lauteren Forderungen.

Eine unabhängige Person an der Aufsichtsratsspitze, lautet die wichtigste. Martina Merz könnte das Kriterium als kapitalfreundliche Kontrolleurin erfüllen, ohne die Arbeitnehmerseite zu vergraulen.

Merz ist seit 2015 hauptberufliche Aufsichtsrätin mit inzwischen fünf Mandaten: neben Volvo und Thyssenkrupp zählen dazu der unterfränkische Lkw-Zulieferer SAF Holland, wo Merz inzwischen auch den Vorsitz innehat, der belgische Stahldrahtspezialist Bekaert und der französische Baustoffhersteller Imerys. Ihr Büro hat sie, in Nachbarschaft des früheren Bosch-Chefs Bernd Bohr, in einer Startup-Schmiede unter dem Dach der Softwarefirma GFT in Stuttgart-Fasanenhof.

Zuvor hatte die Schwäbin eine lange Karriere bei Bosch hinter sich, wo sie ausbildungsbegleitend auch ein Maschinenbaustudium mit Schwerpunkt Fertigungstechnik an der Berufsakademie Stuttgart absolvierte - wichtige Street Credibility für den Industrieriesen.

Zweimal wurden die unter Merz' Führung stehenden Bereiche des Autozulieferers von Bosch verkauft: 2002 die Fertigung von Türschlössern an das Familienunternehmen Brose, 2012 die Division Basisbremsen unter dem Namen Chassis Brakes International an den US-Finanzinvestor KPS Capital Partners. Beide Male wurde Merz als Chefin übernommen und gab Statements über den neuen "idealen Partner" ab.

Doch zumindest bei Brose musste sie anschließend großen Stellenabbau verantworten. Der "Stuttgarter Zeitung" sagte sie später: "Schwache Führungskräfte scheuen sich, kritische Themen anzusprechen." Als Ideal einer Managerin nannte sie "kompromisslos und zugleich von großer Zuneigung erfüllt". Das dürfte den Finanzinvestoren gefallen. Und noch mehr das: "Ich lasse es gerne auch mal krachen, und ich kann auch rustikal werden."