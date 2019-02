Die Lufthansa versucht, Kapital aus der drohenden Germania-Pleite zu schlagen. Die Lufthansa-Tochter Eurowings will gestrandete Germania-Passagiere für die Hälfte des eigenen Ticketpreises fliegen. Auch Condor lockt Germania-Passagiere in ihrer Not.

Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania bieten der Lufthansa-Konzern und der Ferienflieger Condor betroffenen Passagieren verbilligte Tickets an. Die größten Überschneidungen in den Flugplänen gebe es mit der Tochter Eurowings, erklärte ein Lufthansa-Sprecher am Dienstag in Frankfurt. Die Angebote richten sich insbesondere an Passagiere, die nicht mit einem Pauschalreiseveranstalter unterwegs sind.

Im Ausland gestrandete Germania-Kunden könnten für Rückflüge bis Ende Februar 2019 ab sofort auf der Eurowings-Seite Flüge buchen und erhielten im Nachhinein die Hälfte des Flugpreises erstattet. Condor will Germania-Gäste ebenfalls für die Hälfte transportieren, sofern im Standby-Verfahren Plätze frei sind.

Zusätzlich soll auf lufthansa.com in den kommenden Tagen ein Buchungsverfahren eingerichtet werden, mit dem verbilligte Tickets der Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss und Austrian gebucht werden können. Hier sind pauschale Nettopreise von 50 Euro (Europa) und 200 Euro (Naher Osten) geplant.

Die Aktien der Lufthansa Börsen-Chart zeigen haben am Dienstag vom Aus für eines weiteren deutschen Wettbewerber profitiert. Die Aktien rückten im frühen Xetra-Handel um 1,26 Prozent auf 22,44 Euro vor und gehörten so zur Spitzengruppe im Dax , nachdem die Berliner Fluggesellschaft Germania Insolvenz beantragt und ihren Flugbetrieb eingestellt hatte. Den Aktien fehlten damit nur noch wenige Cent zu einem neuen Hoch seit September. Ende Januar hatten sie dieses bei 22,57 Euro erreicht.

Germania-Geschäftsführer Karsten Balke begründete den Schritt damit, dass es nicht gelungen sei, Finanzierungsbemühungen zur Deckung eines kurzzeitigen Liquiditätsbedarfs erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Auf der Kurz- und Mittelstrecke beförderte die Airline mehr als vier Millionen Passagiere pro Jahr zu mehr als 60 Zielen innerhalb Europas. Erst Ende Oktober 2017 hatte mit der damals zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Air Berlin ein großer Lufthansa-Konkurrent seinen Flugbetrieb eingestellt.

la/dpa-afx