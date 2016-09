Ex-Dax-Konzern vor großem US-Deal Lanxess will für 2,4 Milliarden US-Konzern übernehmen

Der im MDax notierte Spezialchemie-Konzern will den US-Konkurrenten Chemtura für 2,4 Milliarden Euro kaufen. Vorstandschef Matthias Zachert lässt damit seinen Worten Taten folgen.

Das Spezialchemie-Unternehmen Lanxess lässt die Krise der vergangenen Jahre weiter hinter sich. Nachdem die Kölner zuletzt vom Konzernumbau und einem Sparkurs profitiert hatten, wagt der jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren an der Unternehmensspitze stehende Matthias Zachert eine Milliardenübernahme in den USA. Damit lässt er seinen jüngsten Worten, dass Lanxess in eine Wachstumsphase kommt, Taten folgen.

Der US-Konkurrent Chemtura soll für insgesamt rund 2,4 Milliarden Euro an Lanxess Börsen-Chart zeigen gehen. Dies kündigte das Unternehmen, das zuletzt selbst gerade mal auf einen Börsenwert von knapp 4,5 Milliarden Euro kommt, am frühen Montagmorgen in Köln an. Möglich macht dies unter anderem das Dauer-Zinstief - denn Lanxess will den Zukauf vor allem mit der Ausgabe von Anleihen stemmen.

Lanxess beziffert Spareffekte aus Übernahme auf 100 Millionen Euro

Durch die anhaltend niedrigen Zinsen sind die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen so gut wie noch nie. Zuletzt mussten große Konzerne kaum mehr Zinsen für ihre Anleihen bezahlen. In einigen Fällen wie vor einigen Tagen bei Henkel und Sanofi waren Anleger sogar bereit, Negativzinsen hinzunehmen - also für das Verleihen von Geld sogar noch etwas zu bezahlen.

Lanxess bietet den Chemtura-Aktionären 33,50 US-Dollar je Anteil. Das sind rund 19 Prozent mehr als die Chemtura-Aktie zuletzt gekostet hatte. Mitte des kommenden Jahres soll die Übernahme abgeschlossen sein. Die Spareffekte aus der Übernahme bezifferte Lanxess auf rund 100 Millionen Euro. Da die Akquisition auch mit Barmitteln gestemmt werden soll, fällt der geplante Rückkauf von eigenen Aktien über 200 Millionen Euro aus.

Geschäft mit Additiven für Schmierstoffe soll deutlich wachsen

Der 2005 von Bayer abgespaltene Konzern will mit dem Zukauf das Geschäft mit Additiven für Schmierstoffe und Flammschutzmittel deutlich ausbauen. Chemtura beschäftigt weltweit rund 2500 Mitarbeiter und kam zuletzt auf einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro und erzielte dabei einen operativen Gewinn von 245 Millionen Euro - die Marge lag damit über den von Lanxess erzielten Werten. Fast die Hälfte seines Geschäfts erwirtschaftet Chemtura in Nordamerika.

Lanxess selbst hatte 2015 knapp acht Milliarden Euro umgesetzt und beschäftigt weltweit rund 16 700 Mitarbeiter. Zachert hatte den Konzern zuletzt stark umgebaut, einige Bereiche wurden ausgegliedert, andere wie das Kautschuk-Geschäft in Gemeinschaftsunternehmen eingebracht - an vielen Stellen wurde gespart. Das zahlte sich zuletzt aus. Im Sommer konnte die Prognose für das operative Ergebnis im laufenden Jahr erneut erhöht werden. Mit dem Zukauf in den USA komme Lanxess einen großen Schritt auf seinem Wachstumskurs voran, sagte Zachert am Montag.

Aktie zeigte sich zuletzt deutlich erholt

An der Börse wurden die Erfolge der Neuausrichtung des Umbaus zuletzt honoriert. Mit einem Plus von 14 Prozent gehört die Aktie im bisherigen Verlauf des Jahres zu den besseren MDax-Werten . Vom Rekordhoch aus dem Jahr 2013 von knapp 70 Euro ist das Papier allerdings trotz der jüngsten Erholung noch gut 40 Prozent entfernt. Die frühere Bayer-Sparte war in Zeiten des Höhenflugs sogar drei Jahre im Dax notiert, bevor sie vor rund einem Jahr wegen des stark gesunkenen Börsenwerts wieder aus der obersten Börsenliga absteigen musste.

