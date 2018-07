Kim Schmitz erleidet Schlappe vor Gericht Auslieferung an die USA - für Kim Dotcom wird es ernst

Im Kampf gegen seine Auslieferung an die USA hat der in Neuseeland lebende deutsche Internetunternehmer Kim Dotcom eine juristische Schlappe erlitten. Das oberste Berufungsgericht in der Hauptstadt Wellington bestätigte am Donnerstag zwei Richtersprüche, denen zufolge eine Auslieferung des 44-Jährigen und drei seiner Kollegen aufgrund der Beweislage rechtens wäre. Gegen den neuerlichen Beschluss will Dotcoms Anwaltsteam nun beim Obersten Gerichtshof Neuseelands Protest einlegen.

Aufstieg und Fall des Kim Dotcom Kim Dotcom vor Gericht: Der Richter in Auckland hat entschieden, dass der umstrittene Internetunternehmer in die USA ausgeliefert werden darf. Dort drohen dem 41-Jährigen bis zu 20 Jahre Haft. Dotcom war 2012 auf US-Antrag vorläufig festgenommen worden. Die Amerikaner werfen dem Gründer der Tauschplattform Megaupload Urheberrechtsverletzungen im großen Stil vor. Sie verlangen seine Auslieferung. Dotcom wehrt sich dagegen. Der Fall in Deutschland 2002: Damals hieß er noch Kim Schmitz und war unter anderem bekannt unter dem Spitznamen "Dr. Kimble". Wegen Insider-Handels in elf Fällen wurde er zu einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Der illegale Kursgewinn der Transaktionen soll 1,2 Millionen Euro betragen haben, Schmitz musste 100.000 Euro Strafe zahlen. Ausweg Ausland: Er sei fertig mit Deutschland, sagte Schmitz schließlich und verlegte seinen Wohnsitz nach Neuseeland. Dort richtete er sich die "Dotcom-Mansion" ein: ein riesiges Anwesen in Coastville. Und so sieht der Luxus-Komplex von oben aus: Dotcom zeigt immer wieder, wie schön er es zu Hause hat. Eingang: Hierhin hat Dotcom zu rauschenden Festen geladen, etwa zum Launch der Plattform Mega oder zum Start seiner Internet-Partei. Die geplante Riesenparty zu seinem 40. Geburtstags mit Zehntausenden angekündigten Gästen hingegen musste er aus rechtlichen Gründen absagen. Besuch von der Polizei: Im Jahr 2012 gab es eine spektakuläre Razzia der US-Behörden auf dem Anwesen in Coastville. Fuhrpark: Bei der Durchsuchung waren die vielen Autos des Hausherrn zusammen mit Bargeld, Schmuck und Kunstwerken beschlagnahmt worden. Im April 2012 bekam er Geld und Autos teilweise zurück. Auffällige Nummernschilder: Beim Abtransport der Autos zeigten sich die personalisierten Nummernschilder, zum Beispiel "CEO", also Chef. Dotcom besaß auch Schilder mit den Schriftzügen "Mafia" oder "God". Razzia mit vielen Bildern: Die Durchsuchung erregte großes Aufsehen und war in den Medien weltweit ein großes Thema - nicht zuletzt, weil Kim Dotcom es selbst zu einem gemacht hat. Kim Dotcom und seine Frau Mona Schmitz 2012 auf dem Weg zum Gericht: Der neuseeländische Richter entschied damals zunächst, dass die Polizeidurchsuchung auf dem Dotcom-Anwesen nicht legal war. In der nächstens Instanz wurde dieses Urteil aufgehoben: Die Razzia sei rechtens gewesen, hieß es im Berufungsurteil. Mega-Inszenierung: Der Unternehmer warb immer wieder mit dem eigenen Gesicht und dem eigenen Namen für sein neues Projekt. Launch von Mega im Januar 2013: Exakt ein Jahr nach der Hausdurchsuchung startete Dotcom seinen neuen Cloud-Speicherdienst Mega. Am Jahrestag der Razzia lud er zu einer großen PR-Show. Dotcom machte auch in Politik: Hier mit Ehefrau Mona und Sohn Kimmo im April 2014 beim Picknick mit Parteigenossen auf seinem Anwesen in Neuseeland. Die Internet-Partei hatte der Unternehmer zwar gegründet - wählbar war er aber nicht, weil er kein neuseeländischer Staatsbürger ist. Autogrammstunde im Pool: Im April 2014 feierte Dotcom ein Parteitreffen seiner Internet-Partei mit einer rauschenden Pool-Party. Überraschende Hilfe: Auf einer Veranstaltung des Megaupload-Gründers machten Julian Assange, Edward Snowden und Glenn Greenwald Wahlkampf für die Internet-Partei. Gebracht hat es nichts, die Partei scheiterte krachend. Wieder einmal ein Gerichtstermin: Im Mai 2014 haben unzulässige Wahlkampfspenden Dotcoms die Karriere eines neuseeländischen Politikers beendet. John Banks hatte Geld von Dotcom angenommen, aber nicht ordnungsgemäß angemeldet. Banks wurde wegen Wahlbetrugs verurteilt und trat daraufhin zurück. Am 23. Dezember 2015 war Dotcom wieder vor Gericht. Es handle sich um eine "erdrückende Beweislast", sagte Richter Nevin Dawson. Dotcom kann nun zusammen mit drei anderen Angeklagten von Neuseeland an die USA ausgeliefert werden.

Der als Kim Schmitz in Kiel geborene und seit 2010 in Neuseeland lebende Dotcomkämpft seit 2012 gegen seine Auslieferung. Die US-Ankläger werfen dem Gründer der Internet-Tauschplattform Megaupload und seinen Mitarbeitern unter anderem Copyright-Betrug im großen Stil sowie Geldwäsche vor.

Bei Schuldspruch droht Kim lange Haftstrafe

Im Februar 2017 befand ein neuseeländisches Gericht, dass Dotcom in die USA ausgeliefert werden darf - nicht wegen Urheberrechtsverletzung, aber wegen Betrugs. Sollte ihm in den Vereinigten Staaten der Prozess gemacht werden, drohen ihm mehrere Jahrzehnte hinter Gittern.

"Wir haben jetzt von drei verschiedenen Gerichten drei verschiedene Rechtsauslegungen zu hören bekommen", kritisierte Dotcoms Anwalt Ira Rothken. "Eines davon war überzeugt, dass überhaupt kein Copyright-Verstoß vorliegt." Rothken gab sich deshalb überzeugt, den Rechtsstreit am Ende zu gewinnen.

Eine der einst beliebtesten Websites der Welt

Mit Megaupload generierten Dotcom und seine Partner Millioneneinnahmen aus Werbung und Kundenabonnements. Gerichtsunterlagen zufolge rangierte Megaupload zeitweise auf Platz 13 der beliebtesten Webseiten - und verursachte vier Prozent des gesamten Internetverkehrs.

la/dpa